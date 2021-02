Gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 : Levée des mesures de restriction sur certaines activités commerciales

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé dimanche la levée des mesures de restriction sur certaines activités commerciales dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ont indiqué dimanche les services du Premier ministre dans un communiqué.

Ainsi, il a été décidé la levée partielle de la mesure de fermeture des marchés de ventes des véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national, selon la même source. Toutefois, l'ouverture des marchés de ventes des véhicules d'occasion sera autorisée tous les quinze (15) jours et soumise aux mesures applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents. Le Premier ministre a décidé également de lever la mesure de limitation du temps d'activité à 21 heures, concernant les établissements exerçant les activités de commerce des appareils électroménagers, du commerce d'articles ménagers et de décoration, du commerce de literies et tissus d'ameublement, du commerce d'articles de sport, du commerce de jeux et de jouets, des lieux de concentration de commerces, des salons de coiffure pour hommes et pour femmes ainsi que des pâtisseries et confiseries. La mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement, est aussi levée, selon le communiqué des services du PM, qui souligne que cette mesure demeure soumise au dispositif préventif d'accompagnement, devant être mis en place par les commerçants concernés. Ce dispositif comprend notamment l'organisation des accès et le respect de l'espacement et la distanciation physique, tout en limitant le nombre de personnes à 50% des capacités d'accueil, l'obligation du port du masque de protection, l'affichage des mesures barrières et de prévention, l'installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à la disposition des usagers et des clients de produits désinfectants, notamment les gels hydro-alcooliques ainsi que le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux et des lieux. Par ailleurs, le Premier ministre a décidé l'ouverture "progressive et contrôlée" des stations thermales et des centres de thalassothérapie, à l'exception des bains collectifs et ce, travers les protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. En outre, il a été décidé la reprise de l'ensemble des activités hôtelières publiques et privées, à l'exception des célébrations de cérémonies et de fêtes et ce, dans le respect les protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et adoptés par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus. Sur ce point, le communiqué rappelle que l'activité d'hébergement et des dortoirs demeure limitée à 50% des capacités d'accueil et dans le strict respect des mesures de prévention et de protection sanitaires. Concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires, le Premier ministre a décidé de proroger les mesures applicables sur ces lieux se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection sanitaires ainsi que de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants, selon le communiqué.

A.S.