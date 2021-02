Pétrole : Reprise attendue de la demande dans un marché en rupture structurelle

Les différents analystes interrogés fin décembre par Reuters anticipent, pour certains, une remontée du prix du Brent en 2021 qui se situerait entre 50 et 60 dollars le baril indique l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen). D’autres envisagent plutôt une stabilité à environ 40/45 dollars le baril ajoute l’institut de recherche français.

« Ces anticipations assez dispersées (+ 0 à 33 % par rapport à 2020) traduisent, comme par le passé, la diversité des scénarios possibles en 2021. Les conditions de la mise en œuvre du dernier accord Opep+ font partie, avec l’efficacité des campagnes de vaccination, la géopolitique liée en particulier à l’Iran, l’évolution de la production des shale oil ou la croissance économique mondiale (estimée en janvier par le FMI à +5,5 % pour 2021), des paramètres déterminants susceptibles d’influencer le prix cette année » souligne l’Ifpen. Sur la base des anticipations de l’L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) en matière de demande (+ 5,5 millions de barils par jour en 2021), et en supposant la poursuite d’une politique de restriction de l’offre de l’Opep+, « les écarts offre/demande en 2021 se traduisent par un déficit d’offre tout au long de l’année » estime l’institut français de pétrole. Il se situerait en moyenne à 1,2 millions de barils par jour (Mb/j, prévoit-t-il, soit une réduction des stocks à hauteur de 640 millions de barils (Mb) sur l’année. « Cela permettrait de réduire les excédents détenus par les pays occidentaux (400 à 500 Mb environ sur une base de 92 jours de consommation) et ceux stockés en mer (300 Mb environ au 3e trimestre par rapport à 2019). Ce bilan est bien évidemment suivi avec attention par l’Opep+ » analyse l’Ifpen. Ces tendances, si elles se confirment, seraient de nature à soutenir sensiblement les prix en 2021. « Les scénarios proposés par l’enquête de Reuters (50 à 56 dollars le baril) semblent crédibles dans ce contexte » estime l’Ifpen. « Ces scénarios doivent toutefois être considérés avec prudence alors que de nombreux paramètres restent incertains : croissance économique et contexte financier en 2021, politique effective de l’Opep+, évolution de l’offre de shale oil » indique l’Ifpen qui pense, que la baisse vers les 40 dollars le baril semble également crédible si la situation économique se détériore (effet Covid-19 non maîtrisé par exemple). Les plans de relance et les politiques actuelles de vaccination ont pour objectif d’éviter ce scénario, avec l’espoir d’une situation plus favorable au second semestre 2021. Dans ce bilan, il convient également d’évoquer l’impact potentiel du recul de l’activité de forage (rigs actifs) au niveau mondial. En 2016, le recul par rapport à 2014 se situait à 70 % environ aux États-Unis et au Canada et à 29 % dans le reste du monde. En 2020, l’activité est à nouveau en baisse de respectivement 54 %, 33 % et 27 % par rapport à 2019 (-38 % au niveau mondial). Quel sera l’impact sur la production future ? L’AIE a estimé que le maintien des investissements au niveau atteint en 2020 sur une période d’un à cinq ans entraîneraient le retrait d’une offre comprise entre 2 à 9 Mb/j d’ici 2025. « Pour assurer au minimum le renouvellement de la production des gisements en déclin, il est donc indispensable de renforcer les investissements dans les prochaines années. Sans incidence en 2021 compte tenu d’une demande modérée, cela pourrait fortement affecter l’équilibre pétrolier à moyen terme » analyse l’Ifpen. D’après plusieurs analyses, le niveau d’investissements de 2019 semble suffisant pour équilibrer le marché dans les prochaines années. « Si l’on compare l’activité moyenne de 2020 à celle de 2019, l’écart en nombre d’appareils actifs est assez faible pour la plupart des régions du monde hors États-Unis. Pour ce pays en revanche, à productivité constante, un doublement de l’activité de forage est nécessaire. Cet objectif renvoie au débat précédent sur l’attitude plus ou moins prudente des producteurs américains » indique l’institut français de pétrole. « Globalement, l’activité de forage dépendra de nombreux facteurs comme l’évolution du prix du pétrole, le contexte géopolitique incluant le retour progressif ou non de l’Iran sur le marché et les perspectives d’évolution de la demande pétrolière. Du fait de ces incertitudes, les opérateurs pétroliers pourraient adopter une stratégie de relance modérée. De plus, au-delà du court terme, Ils doivent également prendre en compte les enjeux de moyen terme liés au rythme de progression de la transition écologique » ajoute l’Ifpen. Un ralentissement plus rapide de la croissance de la demande de pétrole sous l’effet de la transition écologique est également envisageable. L’idée d’un plateau suivi d’une décroissance plus ou moins rapide semble actée. Les niveaux effectifs de la demande sont néanmoins encore largement incertains.

A. S.