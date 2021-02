Sonatrach : 176 millions de TEP de production primaire d’hydrocarbures en 2020

La production primaire d'hydrocarbures de la compagnie nationale "Sonatrach" a baissé en 2020 pour atteindre 176 millions de tonnes d'équivalent pétrole (TEP), suite à l'application de l'accord de réduction de la production pétrolière signé entre l'Opep et ses alliés, a indiqué le PDG de Sonatrach, Tewfik Hakkar.

Dans une interview accordée au quotidien national "Liberté", publiée, M. Hakkar a souligné que la baisse de la production primaire de la compagnie nationale des hydrocarbures a contribué, dans le cadre de l'accord de l'Opep+, à l'amélioration des prix de brut pour atteindre leurs niveaux d'avant-crise. Sur le marché national, la compagnie a livré un volume de 60 millions de TEP, un niveau similaire à celui de l'année 2019. Les exportations d'hydrocarbures ont atteint, quant à eux, 81 millions de TEP, correspondant à un chiffre d'affaires de 20,2 milliards de dollars, a précisé le PDG de Sonatrach. "A noter que malgré la situation difficile du marché, l'entreprise a pu, pour la première fois durant la dernière décennie, placer des volumes de gasoil et d'essences sur le marché international. Le niveau d'investissement s'est établi à 5,6 milliards de dollars, dont 90% consentis dans le segment exploration-production", a-t-il souligné. De plus, le volume en place des 18 nouvelles découvertes réalisées en 2020 représente deux fois et demie celui réalisé en 2019, et ce, avec un niveau d'investissement divisé par deux. Questionné sur l'évolution de Sonatrach 50 ans après la nationalisation des hydrocarbures, M. Hakkar a estimé que la compagnie a su bâtir une industrie "solide" couvrant les activités de l'amont et de l'aval pétrolier et gazier avec notamment 177 gisements d'hydrocarbures en exploitation et 77 gisements en phase de développement, un réseau de transport par canalisation important, six raffineries de pétrole et de condensat et une flotte de transport maritime. Au cours de l'année écoulée marquée par la crise sanitaire, Sonatrach a continué à opérer sur ses différents sites au Sud et au Nord du pays, en recourant à ses ressources internes et à celles des entreprises locales, "ce qui a permis de faire face à la démobilisation des contractants étrangers opérant sur ses projets et installations", selon le PDG. Suite à la crise de Covid-19, Sonatrach a pu réduire ses dépenses d'investissements et d'exploitation en 2020 de plus de 6 milliards de dollars par rapport à l'année 2019, principalement les dépenses en devises qui ont été ramenées de 9 milliards de dollars en 2019 à moins de 5 milliards de dollars en 2020. S'agissant du partenariat, la compagnie nationale d'hydrocarbures s'est associée au groupe français "Total" pour la réalisation d'une unité de déshydrogénation de propane et de production de 550.000 tonnes par an de polypropylène (PDH-PP) à Arzew. Un projet similaire en partenariat avec la société turque "Ronesans", d'une capacité de production de 450.000 tonnes par an de polypropylène, sera également réalisé en Turquie. "Aussi, nous sommes en train de discuter et d'étudier avec nos partenaires d'autres projets pétrochimiques liés à la production de plastique, de méthanol et de phosphate. Ces projets auront un impact considérable sur l'économie nationale", a fait savoir M. Hakkar. Concernant la concurrence sur le marché énergétique européen, le PDG de Sonatrach a indiqué que l'entreprise publique, fournisseur traditionnel du marché européen, s'inscrivait dans une stratégie à long terme, visant "d'une part, à consolider ses parts sur ses marchés traditionnels et, d'autre part, à maximiser ses revenus tout en satisfaisant une demande nationale en constante croissance".

Nouvel accord collectif conclu entre la direction générale et le syndicat national

Un nouvel accord collectif a été conclu entre la direction générale de Sonatrach et le syndicat national de cette compagnie, permettant la régularisation de la situation de certaines catégories professionnelles, a indiqué un communiqué commun des deux parties. Cet accord collectif, conclu entre le PDG de Sonatrach, Tewfik Hakkar et le Secrétaire général du syndicat national de la compagnie, Khellaf Djerroud, vise principalement à compléter l'accord collectif du 19 février 2019 relatif aux titulaires des diplômes "BAC+3 ans" ainsi que la régularisation de la situation professionnelle des travailleurs titulaires de diplômes supérieurs "BAC+3 ans" (six semestres) ayant l'intitulé autre que la licence LMD et le DEUA, note le la même source. Il s'agit également de l'application de nouvelles mesures relatives à la régularisation de la situation socio-professionnelle du personnel de la sûreté interne à travers une structure salariale basée sur un salaire de base reconstitué ajouté à "l'indemnité d'ancienneté groupe" (IAG), une prime de cessation de la relation de travail à 60 ans en y intégrant l'IAG, la mise en place d'une nouvelle procédure de promotion annuelle, le bénéfice de la gratification médailles et le rallongement de la durée du contrat. D'autre part, cet accord comprend la révision des montants de plusieurs indemnités telles que celles de travail posté, de nuisances, de nourriture ainsi que l'indemnité transitoire zone industrielle nord (ITZIN). Le communiqué rappelle par ailleurs que les travaux de la Commission de la convention collective relatifs à la révision du régime indemnitaire vont se poursuivre "incessamment".

