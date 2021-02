Environnement et Gestion des déchets : 14 conventions de partenariat signées entre l'AND et des associations

L'Agence nationale des déchets (AND) a conclu, à Alger, des conventions de partenariat avec 14 associations nationales et locales activant dans le domaine de l'environnement et de la gestion des déchets, et ce en vue d'accompagner les associations dans leurs divers projets écologiques visant une gestion rationnelle des déchets.

Les signataires de ces conventions sont: l'Association nationale de volontariat, l'Organisation algérienne de l'environnement et de citoyenneté, l'Organisation pour la préservation de l'environnement et le développement durable, la Fondation Amidoul de Ghardaïa, l'Association des jeunes pour la promotion de l'esprit d'initiative et de l'entrepreneuriat, l'Association Green Tech de Blida et l'Association des jeunes amis de l'environnement de Remchi (Tlemcen). Il s'agit également des associations Jeunesse volontaire de Sidi Bel Abbès, Amis de la Vague verte de Chlef, Bariq 21 de Skikda, Info-Com de Guelma, Basmatouk pour l'environnement, la valorisation des oasis et le développement durable d’Ain Salah, Promotion de l'environnement de Naama et Cèdre pour l'environnement et le développement durable de Khenchela. A cette occasion, le directeur général de L'AND, Karim Ouamane a déclaré que cette initiative est "la première du genre visant à concrétiser un partenariat efficace entre l'Agence et la société civile en matière de gestion des déchets à l'effet d'atteindre l'objectif de la gestion rationnelle des déchets au niveau national". L'AND s'engage, à travers ces conventions, à "accompagner et associer la société civile à la promotion de la gestion des déchets en vue d'inculquer une culture environnementale saine et développer ce secteur en Algérie", a-t-il affirmé. Soulignant que ce partenariat sera couronné par plusieurs activités et projets sur le terrain, le DG de l'AND a également indiqué qu'il sera procédé, en outre, à "la création d'un guide pratique sur le rôle des associations dans la gestion des déchets, ainsi que l'institution d'une plateforme numérique nationale dédiée aux associations activant dans ce domaine".

14 associations sélectionnées parmi les plus réputées dans le domaine environnemental

Selon M. Ouamane, l'agence a choisi 14 associations nationales et locales activant dans le domaine de l'environnement et de la gestion des déchets, ayant réalisé sur le terrain de grands projets de renommée mondiale, à l'instar de "l'Association jeunesse volontaire de Sidi Bel Abbès", qui a remporté le prix des trois meilleurs projets au niveau africain dans le cadre de la COP 23 sur le changement climatique organisée en Allemagne en 2017. Entre autres associations, il y a lieu de citer la "Fondation de bienfaisance Amidoul de Ghardaïa", qui a construit un quartier entier de 1050 logements (environ 6.000 habitants), où chaque résidant s'engage, en vertu d'un acte manuscrit, à préserver l'hygiène et la propreté de l'environnement et à procéder au tri sélectif des déchets, ainsi qu'à planter un palmier, un arbre fruitier et un arbre ornemental dans les espaces verts publics entourant les bâtisses. L'Association de wilaya Green Tech de Blida et les autres associations ont dit qu'elles se focalisaient dans leurs campagnes de sensibilisation à la gestion rationnelle des déchets, sur la catégorie des enfants scolarisés qui sont -selon eux- les "meilleurs ambassadeurs" pour enseigner les comportements à adopter afin d'atteindre l'objectif d'un environnement propre à travers une gestion rationnelle des déchets. Et pour inculquer l'esprit de citoyenneté environnementale aux enfants et aux jeunes, ces associations organisent différents concours en relation avec l'environnement à l'instar du concours du "quartier le plus propre", "l'école la plus propre" ou "la ville la plus propre", avec l'attribution de récompenses d'encouragement aux gagnants. Dans ce contexte, ces associations ont souligné qu'elles œuvraient actuellement à l'accompagnement des jeunes pour mener l'expérience de l'entrepreneuriat vert afin de valoriser et recycler les déchets dans le cadre de l'économie circulaire, pour une participation effective à la redynamisation de l'économie nationale.

R.N.