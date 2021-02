Hydrocarbures : La nouvelle loi permettra de dégager de nouvelles découvertes

La nouvelle loi des hydrocarbures, adoptée en 2019 mais qui attend la finalisation de ses textes d'application pour devenir entièrement opérationnelle, permettra de promouvoir et d'intensifier l’effort d’exploration pour dégager de nouvelles découvertes, a indiqué le Directeur de la Réglementation et des Etudes juridiques au ministère de l'Energie, Amirali Amir.

La nouvelle loi devra "favoriser le développement et l’exploitation sûre, durable et optimale des ressources en hydrocarbures y compris les ressources non-conventionnelles et l’offshore, satisfaire les besoins en énergie de la collectivité nationale, assurer la sécurité de son approvisionnement à long terme et promouvoir la préservation et la protection de l’environnement, tout en garantissant la sécurité des personnes et des installations", a-t-il résumé dans un entretien à l'APS. Aussi, le recours au partenariat a été identifié par cette loi comme étant un moyen qui permettrait d’accélérer le processus de relance de l’activité d’exploration et de production afin de renouveler les réserves qui s’épuisent rapidement et d'améliorer le taux de récupération des gisements découverts. Le responsable au ministère de l'Energie a, dans ce cadre, souligné que l'analyse de l’état des réserves en hydrocarbures, durant les dix dernières années, montre "une stagnation, voire une baisse de leurs niveaux", renvoyant au défi de mettre en évidence de nouvelles découvertes et de les développer pour remplacer les volumes extraits. "Ce défi persiste malgré le potentiel appréciable du domaine minier hydrocarbures, relativement sous exploré", a-t-il observé. D'après les chiffres du ministère, le volume des réserves algériennes en hydrocarbures, tout produit confondu (Pétrole, Gaz, Condensat et GPL), est estimé à plus 4300 Millions de Tonne Equivalent Pétrole (MTEP) dont 55% en Gaz naturel. Ce volume s'affiche en légère baisse (d’environ 1%) par rapport à celui de 2019, tiré notamment par le pétrole brut. En 2020, l'Algérie a réalisé 18 découvertes d'hydrocarbures, toutes réalisées en effort propre de Sonatrach, contre 19 découvertes en 2019. "Cette situation peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment le manque d’attractivité du cadre juridique et fiscal relatif aux hydrocarbures, malgré plusieurs amendements durant les deux dernières décennies, qui fait que c’est la Sonatrach seule qui a consenti l’essentiel de l’effort d’exploration et de développement", a analysé M. Amirali. Ainsi, et pour attirer de nouveaux investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures, des "mesures incitatives" ont été introduites dans la nouvelle loi visant à simplifier les démarches administratives et opérationnelles pour l’exercice des activités pétrolières, à réduire les coûts et les délais qui pourraient entraver le bon fonctionnement de ces activités et à assurer un retour sur investissement acceptable pour le partenaire étranger et comparable à celui qui pourrait être offert par des pays concurrents, soutient le même responsable. La nouvelle loi a été donc élaborée pour essayer de "restaurer l’attractivité du domaine minier national", dans un contexte caractérisé par un faible niveau des prix du pétrole et par une concurrence accrue entre les pays producteurs pour attirer de nouveaux investisseurs. Offrant "une refonte en profondeur du régime juridique des hydrocarbures, en particulier sur les plans fiscal et contractuel", la loi instaure un nouveau système fiscal basé principalement sur quatre (4) impôts et taxes (taxe superficiaire, redevance, impôt sur le revenu des hydrocarbures et impôt sur le résultat). Elle adopte, en outre, trois (3) formes contractuelles pour les projets en partenariat (le contrat de participation, le contrat de partage de production et le contrat de services à risque) et soumet les activités de raffinage et de transformation, de stockage et de distribution des produits pétroliers au droit commun, exception faite de certaines dispositions spécifiques, rappelle M. Amirali.

Les méthodologies de détermination des prix du pétrole, du gaz et des carburants fixées

Les méthodologies de détermination des prix du pétrole brut, du condensat, du gaz naturel, ainsi que les prix des carburants et des GPL sur le marché national ont été fixées par plusieurs décrets exécutifs publiés au dernier journal officiel numéro 12. Il s'agit du décret exécutif n 21-64 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 porte sur la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et du condensat "entrée raffinerie" et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d'électricité et aux distributeurs de gaz destiné au marché national. En vertu de ce texte, les prix de vente de chaque produit de référence, non compris les taxes à la consommation, sont uniformes à travers l'ensemble du territoire national, quels que soient les quantités livrées aux raffineries pour le pétrole brut et le condensat et aux producteurs d'électricité et distributeurs de gaz pour le gaz naturel. Le deuxième décret portant le n 21-63 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixe la méthodologie de calcul des prix de vente des carburants et des GPL sur le marché national. La liste des produits concernés par le présent texte est les carburants qui comprennent "les essences", issus des opérations de raffinage utilisés essentiellement dans les moteurs automobiles, "le gas-oil" et les gaz de pétrole liquéfiés (GPL), comprenant le GPL commercial vrac, le GPL conditionné (butane en phase liquide en bouteille de 13 kg maximum et propane en phase liquide en bouteille de 35 kg maximum), le GPL - carburant (mélange du propane et du butane en phase liquide utilisé comme carburant). Le présent décret stipule que les prix, non compris les taxes à la consommation et les prix, en toutes taxes comprises, des carburants et GPL, sont calculés et notifiés, annuellement, par l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH). S'agissant des compensations pour sujétions décidées par l’Etat pour les prix du gaz naturel et des produits pétroliers, les conditions et les modalités de leur octroi ont été fixées dans le décret n 21-65 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021. Ce texte stipule que la demande de compensation au titre de la sujétion décidée par l’Etat pour le prix de vente du gaz naturel aux producteurs d’électricité et aux distributeurs de gaz de l’année est adressée par les vendeurs au ministre chargé des hydrocarbures, avant le 31 mars de l’année. Le montant de la compensation est calculé sur la base des quantités prévisionnelles du gaz à vendre au cours de l’année, du montant de la compensation unitaire de la sujétion décidée par l’Etat égale à la différence entre le prix calculé par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et le prix décidé par l’Etat. Le montant de la compensation est versé aux vendeurs au cours de l’année. Le quatrième décret exécutif portant le n 21-68 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 a défini, quant à lui, la méthodologie de détermination du tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif de séparation des gaz de pétrole liquéfiés servant à la détermination de la valeur de la production des hydrocarbures. Selon le présent décret, les tarifs de liquéfaction du gaz naturel et de séparation des GPL sur le territoire national, non compris les taxes à la consommation, sont calculés par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et notifiés annuellement par décision aux producteurs, et ce, en tenant compte, de plusieurs paramètres notamment de la quantité de gaz d’alimentation, des coûts d’investissement, des charges d’exploitation et des charges du personnel des consommables.

T.A.