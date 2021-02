Bonification du taux d'intérêt en faveur des entreprises en difficultés à cause de la Covid-19 : Les dispositions prorogées au 31 mars 2021

Les dispositions de bonification, à titre exceptionnel, par le Trésor public, du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de la pandémie du Covid-19 ont été prorogées au 31 mars 2021 en vertu d'un nouveau décret exécutif paru au dernier journal officiel n°13.

Il s'agit du décret exécutif n 21-76 du 8 du 20 février 2021 modifiant le décret exécutif n°20-239 du 31 août 2020 fixant les modalités de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, de la bonification du taux d'intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de la pandémie du Coronavirus (COVID-19). « Les dispositions du décret exécutif n° 20-239 du 31 août 2020, sont prorogées jusqu'au 31 mars 2021 » stipule l’article du nouveau décret exécutif. Pour rappel l’article exécutif n°20-239 du 31 août 2020, stipule dans son article 2, que “le Trésor public continue à prendre en charge la bonification des taux d’intérêt des crédits accordés par les banques et les établissements financiers qui ont fait l’objet de rééchelonnement ou de report de paiement des échéances, en faveur des entreprises et particuliers en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus”. Le décret s'inscrit dans le cadre des mesures d'ordre financier prises par les pouvoirs publics pour alléger les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur les opérateurs économiques, à travers la mise en place des conditions nécessaires à la poursuite de l'activité économique. Le texte précise les échéances et les crédits concernés par la bonification de taux d’intérêt. Il s’agit “des échéances à partir du 1er mars 2020, y compris les échéances pour les crédits qui seront en dépassement de la durée contractuelle suite au rééchelonnement et/ou au report d’échéances”. Il s’agit, également, des “crédits ayant déjà fait l’objet de rééchelonnement, et pour lesquels des échéances ne sont pas honorées à la date du 1er mars 2020 et postérieurement”. Le décret liste aussi les opérateurs et les particuliers bénéficiant du maintien de l’avantage de la bonification des taux d’intérêt. En effet, les dispositions du décret portent sur les crédits accordés par les banques et les établissements financiers aux entreprises pour le financement des projets d'investissement, aux promoteurs immobiliers participant à la réalisation des programmes publics de logements. Les prêts accordés aux jeunes promoteurs et aux bénéficiaires de microcrédit sont également concernés, ainsi que les bénéficiaires des crédits agricoles et agroalimentaires à court, moyen et longs termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule leasing. Pour rappel, dans le cadre des mesures de sauvegarde de l'économie, un dispositif spécifique et exceptionnel a été mis en place par la Banque d’Algérie, à travers l'instruction n°05.220 du 6 avril 2020, portant mesures exceptionnelles d’allègement de certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers, en matière de liquidités, de fonds propres et de classement des créances, afin d’adapter certaines règles prudentielles à la situation exceptionnelle marquée par la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué publié le 6 janvier dernier, la Banque d’Algérie a annoncé la reconduction « pour la deuxième fois jusqu’au 31 mars 2021 les mesures d’allégement de certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers contenues dans l’instruction n°05 du mois d’avril 2020 ». Il s’agit, précise la Banque centrale, “de réduire le seuil minimum du coefficient de liquidité, de dispenser les banques et les établissements financiers de l’obligation de constitution du coussin de sécurité”. La Banque d’Algérie autorise, élégamment, les banques commerciales et les établissements financiers à reporter le paiement des tranches de crédits arrivant à échéance, ou à procéder au rééchelonnement des créances de leur clientèle ayant été impactée par la conjoncture induite par la Covid-19.

A.S.