Inauguré par le Premier ministre Djerad : Le projet Boosting III de Hassi-R'mel

Le projet gazier "Boosting phase III" de Hassi R'Mel, inauguré hier par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, est doté d'une capacité de production de 2.400 milliards de mètres cube (m3) de gaz naturel.

Inauguré officiellement à l'occasion de la célébration du 50ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et du 65ème anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Sonatrach visant notamment à assurer la sécurité énergétique du pays. En voici les principales données sur ce projet :

-Objectifs : satisfaire les engagements contractuels de l'Algérie à l'international, dégager des recettes en devise et faire face à la déplétion naturelle du gisement de Hassi-R'Mel.

-Superficie : 75 kilomètres carrés.

-Classement : le plus grand gisement d'Afrique et quatrième au monde.

-Caractéristiques : une plaque tournante centralisant la production des autres sites comme le gaz associé de Hassi Mesaoud.

-Production : un volume de 2.400 milliards de m3 de gaz naturel.

-Emploi : durant toute sa phase de développement, le projet boosting hassi Rmel a employé plus de 10.000 travailleurs ayant un savoir-faire reconnu et une excellente maitrise dans le domaine des hydrocarbures.

-Techniques : la technique utilisée consiste en l'augmentation de la pression du gaz par le biais de turbo-compresseurs afin de maintenir les pressions nominales de fonctionnement des installations de traitement existantes.

-Equipements : le design des unités de Hassi-R'mel se compose de divers équipements de séparation successifs et de filtration.

-Types de production : production des trois effluents : le Gaz sec, le condensat et le GPL répondant aux normes et exigences contractuelles.

-Durée de réalisation : 41 mois.

-Capacités : maintien d'un plateau de production estimé à 180 millions de Standard mètres cube par jour et la récupération des réserves additionnelles à long terme de l’ordre de 400 milliards de Standard mètres cubes de gaz.

-Investissement : un coût d'investissement total de près de 1,2 milliard de dollars dont 40 % en dinars algériens.

-Normes et sécurité: installations réalisées avec l'Entrepreneur JGC obéissent à des normes internationales HSE en vigueur et sont équipées des équipements et systèmes de dernière génération ce qui se fait de mieux dans l'industrie gazière.

