Algérie : Le taux d'inflation annuel à 2,6 % à fin janvier

Le taux d'inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,6% à fin janvier dernier, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Le taux d'inflation moyen annuel de janvier 2021 représente l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période allant de février 2020 à janvier 2021 par rapport à celle allant de février 2019 à janvier 2020. Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'évolution de l'indice du prix du mois de janvier 2021 par rapport à celui du mois de décembre 2020, elle est de +0,6%, selon l'Office. En termes d'évolution et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une augmentation 1,0%, une variation induite, aussi bien par l'évolution des produits agricoles frais que, par celle des produits alimentaires industriels. Les produits agricole frais ont connu ainsi un relèvement du prix de 1,3%. Ce relèvement s'explique principalement par une hausse des prix des viandes rouges (+0,9%), des légumes (+6,7%) et du poissons (+8,5%). Les prix des produits alimentaires industriels ont connu également une hausse de 0,8%, traduisant un relèvement des prix de certains produits, notamment, les laits, fromages et dérivés (+0,5%), les huiles et graisses (+4,4%) et les sucres et produits sucrés (+2,3%). Les prix des produits manufacturés ont augmenté de +0,3% et les services (+0,1%). Par type de biens et de services, les prix des groupes "habillement chaussures" ont enregistré une hausse de 0,6%, ceux du groupe "divers" également (+0,6%), le reste des groupes s'est caractérisé, soit par des variations modérées, soit par des stagnations. Durant toute l'année 2020, le taux d'inflation a atteint 2,4 % contre 2% l'année d'avant.

APS