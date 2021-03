Energie : Report du 8e séminaire international de l'Opep à fin juin 2022

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a annoncé le report de son 8e Séminaire international à l'année prochaine en raison de la pandémie du COVID-19.

"Le séminaire, initialement prévu du 16 au 17 juin 2021, se tiendra désormais du 29 au 30 juin 2022 au palais impérial de la Hofburg à Vienne, en Autriche", a précisé l’Organisation énergétique dans un communiqué publié sur son site web. Cité dans le communiqué, le Secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, a déclaré: que "le Séminaire international de l'Opep est considéré comme l'un des événements majeurs du calendrier énergétique mondial et la décision de reporter fait suite à des consultations étroites avec de nombreuses parties prenantes, y compris nos pays membres". Il a, à ce propos, ajouté que bien que cette décision n'ait pas été facile à prendre, la priorité absolue de l’Organisation est la sécurité et la santé de tous les participants. "Nous sommes impatients de tirer parti de nos réalisations passées et d'organiser à nouveau un séminaire encore plus réussi en 2022", a-t- encore souligné. Les participants au séminaire comprennent habituellement des ministres des pays membres de l'Opep, des pays participant à la Déclaration de coopération et d'autres pays producteurs et consommateurs de pétrole en plus des chefs d'organisations internationales, des dirigeants de sociétés pétrolières nationales et internationales ainsi que d'autres chefs de file de l'industrie, des universitaires, des analystes, des experts en énergie et des journalistes de médias spécialisés L'OPEP organise des séminaires depuis 1969 et le premier de la série actuelle de séminaires internationaux a eu lieu en 2001. "Au cours des décennies suivantes, le séminaire de l'OPEP a pris de l'ampleur et de la portée, couvrant des sujets tels que l'économie mondiale, la finance mondiale, la coopération énergétique et la transition développement durable et environnement", note le communiqué. Sa dernière édition tenue en 2018 a attiré un record de plus de 950 participants de plus de 50 pays, environ 80 orateurs, 60 ministres et P-dg, 19 sponsors, 20 exposants et 170 journalistes, analystes et photographes. "Le report intervient alors que les restrictions de voyage restent en place dans de nombreux pays et que les mesures de verrouillage compliquent la logistique de la planification des grands événements internationaux", souligne l’Organisation.

A.S.