Il aura lieu du 8 au 11 mars 2021 à la Safex : Le Salon de l'Electricité et des Énergies Renouvelables revient

Après le succès retentissant de la 3ème édition, tenue en 2020, et qui a vu la participation de plus de 120 exposants et 12 000 visiteurs (80 % de professionnels), le Salon de l'Electricité et des Énergies Renouvelables (SEER) revient cette année avec une nouvelle édition qui aura lieu du 8 au 11 mars 2021 au Palais des expositions de la Safex, Pins Maritimes, Alger.

Organisé, par la société Advision El Djazair, sous le haut patronage du Ministre de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables, le SEER 2021 sera la première manifestation économique au niveau de la Safex après presque une année de paralysie due à la crise sanitaire. « Une soixantaine d’entreprise participeront au salon » indique la responsable de la société Advision El Djazair. Cette baisse du nombre de participant s’explique par la crise sanitaire et la fermeture des frontières. Sponsorisée par la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et l’entreprise BMS Electric, la 4ème édition du SEER sera rehaussée par le précieux accompagnement des partenaires de l’évènement que sont la société nationale d’électricité et du gaz, Sonelgaz, le Commissariat aux Energies Renouvelables et à l'Effi¬cacité Energétique (CEREFE), le Centre de Recherche en Technologie des Semi-conducteurs pour l'Energétique (CRTSE) et le Centre de Recherche dans le domaine des Energies Renouvelables (CDER). « L’événement, étant orienté sur l’énergie en général, donne aussi une importance capitale aux énergies renouvelables qui sont d’actualité et occupent l’attention ces dernière années, vu les enjeux importants pour la protection de l’environnement et la préservation de la planète » indiquent les organisateurs dans un communiqué. « La thématique de l’activité électrique et des énergies renouvelables est d’autant plus pertinente que les autorités algériennes en ont fait une de leurs priorités dans la conception de la politique énergétique future. Et c’est ce que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n’a pas manqué de mettre en avant lors de la célébration, le 24 février, du 50ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures » ajoute le communiqué. Le Président a, en effet, a¬ffirmé que la transition énergétique était l’une des priorités « majeures » pour consolider la sécurité énergétique du pays, se disant optimiste quant aux perspectives « prometteuses » dans ce domaine. SEER est le premier événement commercial international en Algérie, dédié simultanément aux industries de l’électricité et des énergies renouvelables. « Via une large gamme de produits et solutions exposés, le salon rassemble différents opérateurs (Fabricants d’équipements, distributeurs, bureaux d’études, fournisseurs d’électricité, installateurs …), dans les domaines de l’électricité et des énergies renouvelables » indique-t-on. En marge de la 4ème édition du SEER, Advision El Djazaïr a l’honneur d’organiser, sous le patronage du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des start-ups et pour la première fois, le concours EIC, Energy Innovation Challenge, destiné aux jeunes entrepreneurs, et aux porteurs de projets novateurs dans le domaine des énergies. Les candidats sélectionnés présenteront leurs projets devant un jury constitué de professionnels dans le domaine des énergies et d’académiciens spécialistes dans la gestion de projet et l’entreprenariat. Les candidats retenus présenteront leurs projets en plénière devant un jury qui décernera le trophée EIC, Energy Innovation Challenge au meilleur projet. Les lauréats se verront également attribuer des gratifications et des attestations de reconnaissance pour leurs travaux. Par cet évènement Advision El Djazaïr vise à donner aux candidats et aux futurs entrepreneurs, ’occasion de rencontrer des professionnels, des chefs d’entreprise et des investisseurs susceptibles de les accompagner dans leurs projets.

A.S.