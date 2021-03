Foncier industriel : Le Président Tebboune ordonne la récupération de toutes les assiettes inexploitées

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné lors du Conseil des ministres qu'il a présidé, hier, la récupération de toutes les assiettes foncières attribuées mais non exploitées à ce jour.

"Après avoir écouté l'exposé du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales sur le fonctionnement de la Commission d'aide à la définition des sites, la promotion de l'investissement et la régulation du foncier, en sus d'un état des lieux sur le foncier industriel, le Président Tebboune a ordonné la récupération de toutes les assiettes industrielles, des milliers, attribuées mais non exploitées à ce jour", lit-on dans un communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République a également donné des instructions portant sur "l'impératif d'associer les représentants des investisseurs et du patronat dans l'accompagnement et la promotion de l'investissement, en tant que partenaires dans le développement et acteur principal pour la relance de l'économie nationale". Le Président Tebboune a ordonné "l'assainissement des accumulations négatives caractérisant, par le passé, la politique du ministère de l'Industrie, en adéquation avec les textes juridiques et la nouvelle orientation de la politique industrielle". Dans le cadre de ses orientations relatives à la promotion de l'investissement et à la régulation du foncier industriel, le Président de la République a en outre ordonné le placement des zones d'activités sous la tutelle et à disposition des présidents des Assemblées populaires communales (APC) pour définir les besoins de chaque région en termes d'activités et l'ouverture de la voie devant les start-ups. Le Président Tebboune a ordonné, également, le maintien des mesures préventives prises, en particulier la fermeture des frontières et de l'espace aérien au vu de la conjoncture sanitaire mondiale marquée par la propagation de variantes du nouveau Coronavirus. "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a ordonné, à l'issue de la réunion périodique du Conseil des ministres, le maintien des mesures préventives prises, en particulier la fermeture des frontières et de l'espace aérien au vu de la conjoncture sanitaire mondiale marquée par la propagation de variantes du nouveau Coronavirus", lit-on dans un communiqué de la Présidence de la République. Il a également ordonné "l'élargissement et le renforcement des enquêtes épidémiologiques, notamment en ce qui concerne les cas de contamination par le variant (britannique) dans le but d'une plus grande prévention". M. Tebboune a, en outre, insisté sur "la poursuite du programme de vaccination anti-Covid 19 en tenant compte des recommandations des experts et spécialistes en matière de choix de vaccins et de leur efficacité contre les variantes du nouveau Coronavirus et en optimisant l'utilisation des quantités disponible", souligne le communiqué. Le Président de la République a, aussi ordonné, la poursuite des contacts avec le partenaire russe pour le lancement du projet de production du vaccin Sputnik V en Algérie, dans les plus brefs délais. "Après avoir écouté un exposé présenté par le ministre de l'Industrie pharmaceutique sur la production locale du vaccin, M. Tebboune a ordonné la poursuite des contacts avec le partenaire russe pour faire aboutir le projet de production du vaccin Spoutnik V en Algérie, dans les plus brefs délais", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Par ailleurs, le Président de la république a donné des instructions pour l'accélération des "procédures de soutien à l'investissement dans l'industrie pharmaceutique afin de réaliser les objectifs tracés de réduire les importations pharmaceutiques d'au moins 400 millions USD d'ici fin 2021, et de s'orienter vers l'exportation", précise la même source. Le chef de l’Etat a, d’un autre côté ordonné, lors du Conseil des ministres, la prise de toutes les dispositions nécessaires au lancement des travaux de réalisation du port d'El Hamdania à Cherchell (wilaya de Tipasa). Le Président de la République "a fixé un délai de deux mois, au maximum, pour la prise de toutes les dispositions nécessaires au lancement effectif des travaux de réalisation du port stratégique d'El Hamdania à Cherchell", indique un communiqué de la Présidence de la République". S'agissant du secteur des Travaux publics, M. Tebboune a ordonné la facilitation du trafic routier de et vers Alger à travers la révision des plans de circulation et le renforcement du réseau des rocades et échangeurs. Il a également ordonné la mise en place d'un dispositif de veille pour éviter les pertes financières dues à la longue durée d'accostage des navires au niveau de nos ports. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné d’accélérer la remise en production de l’usine des huiles végétales de Jijel. Selon un communiqué de la présidence de la République, le Président Tebboune "a chargé le ministre du Commerce de la recherche d'une solution immédiate pour engager le transfert de propriété de l'usine de Jijel de production de l'huile de table suite aux jugements définitifs rendus contre les anciens propriétaires, et à accélérer sa remise en production". Le Président de la République a donné, par ailleurs, des instructions pour l'activation effective des dispositions de la loi sur la concurrence interdisant le monopole et la pénurie. Il a ordonné, également, la révision des mécanismes de subvention du fourrage et aliments de bétail en vue de l'orientation rationnelle vers la consolidation de la production nationale et la réduction de la facture des importations, de manière à garantir la stabilité des prix des viandes sur le marché national. M. Tebboune a insisté, dans ce sens, sur la lutte contre la spéculation. Dans ce cadre, il a ordonné d'associer les éleveurs dans l'augmentation de la production de viandes et la réduction de la facture de l'importation avec engagement de l'Etat à la subvention du fourrage et à leur encouragement, selon le communiqué.

K.B.