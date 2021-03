Transition énergétique : La CAPC engage la réflexion sur le rôle de l’entreprise algérienne

La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (Capc) a organisé, une visioconférence sur le thème «L’entreprise dans la dynamique de la Transition énergétique ». L’événement chapeauté par la Commission Energie de la CAPC marque le lancement d’une réflexion de fond sur le rôle de l’entreprise dans la nouvelle politique énergétique nationale.

L’organisation patronale évoque une conjoncture internationale caractérisée par : une véritable mutation vers le renouvelable, ce qui engendrerait une baisse de l’utilisation de gaz naturel, des coûts des énergies renouvelables en baisse continue et l’émergence des technologies de communication participant à la maitrise de l’énergie. Cette évolution participe activement à la dynamique de réduction de la consommation énergétique dans les gestes de tous les jours. Dans son intervention le président de la Capc, Mohamed Sami Agli, a souligné « l’urgence pour notre pays de se tourner vers une transition plus en faveur des énergies renouvelables (EnR) tient notamment à une consommation interne de gaz qui devient insoutenable, de la chute des prix du pétrole et du gaz naturel sur le marché mondial et de l’apport de EnR en matière de développement économique et création d’emploi des nouveaux métiers ». Pour la CAPC, la recherche d’alternatives aux énergies fossiles doit être considérée comme une priorité nationale, car c’est de la sécurité énergétique de notre pays dont il s’agit. Cette recherche d’alternatives passe nécessairement par une transition énergétique qui doit se n’appuyer non pas sur une énergie « mono-source » mais sur un mix énergétique ou les énergies renouvelables trouveront leur place. « Les enjeux sont considérables : une filière industrielle à promouvoir, des milliers entreprises à créer ou à reconvertir, des filières de formation à développer et à la clé des centaines de milliers d’emplois verront le jour » estime le président de la Capc. Ce dernier affirme que les entreprises algériennes ont un rôle central à jouer pour faire face aux défis de cette transition énergétique. Ces défis sont aussi autant d’opportunités de renforcer le leadership international des entreprises algériennes vers une Afrique Sub-Saharienne qui ambitionne de développer 30 GW de solaire à horizon 2025. Pour M. Agli, Il s’agit d’impulser une véritable dynamique du tissu économique local et faire émerger à terme des champions locaux qui partiraient à la conquête de l’Afrique où des opportunités sont réelles et abordables pour nos entreprises. « Nous souhaitons voir émerger des dizaines de champions économiques, d’entreprises nationales de grande envergure dans tous les segments du secteur des Energies renouvelables : le solaire photovoltaïque et le solaire thermique, l’éolien, la biomasse, la géothermie » plaide-t-il. « L’enjeu dans l’amélioration de l’attractivité du marché algérien doit être la prospérité et la compétitivité des entreprises algériennes dont l’engouement, pour les énergies renouvelables et les différentes activités du secteur de l’énergie est considérable » ajouté M. Agli. Selon le président de la Capc, s’il y a bien un secteur vers lequel il faudra orienter la politique d’entrepreneuriat et d’investissement, c’est bien celui-là. C’est un secteur d’avenir dont dépend grandement la réussite de la transformation de notre économie. Les entreprises nationales, publiques ou privées, doivent en être les leaders et l’investissement direct étranger viendra en appoint de ces entités locales. « La diversification économique doit se traduire en actions car la crise est bien là et pour qu’elle ne devienne pas structurelle, il est impératif d’agir dans l’immédiat » estime M.Agli, relevant que de grands bouleversements géopolitiques et géostratégiques sont en train de s’opérer dans le monde et l’Algérie doit se positionner savamment pour ne pas rester en marge. « Le marché de l’énergie connait des mutations significatives auxquelles nous devons nous adapter par anticipation. Il convient donc de fixer des objectifs précis, réalistes et faisables pour composer et maitriser notre mix énergétique » souligne-t-il. Le président de la Capc a insisté sur la nécessité de changer du modèle de croissance algérien historiquement tiré par les hydrocarbures par un nouveau modèle plus diversifié et plus enclin à intégrer des sources d’énergies propres et alternatives qui seront à l’initiative de la création d’industries nouvelles. Pour lui, « Il ne peut y avoir de transition économique sans transition énergétique ». De son côté, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a lancé un appel aux opérateurs économiques pour le lancement d'une industrie du chauffe-eau solaire. Le ministre a évoqué l'objectif fixé de convertir 200.000 véhicules au Sirghaz au cours de l'année en cours, ou encore la conversion entre 5.000 et 10.000 bus et camions au dual-fuel (Diesel/GPLc). Il a réaffirmé sa détermination à élaborer une première mouture du nouveau modèle énergétique d'ici le mois de juin prochain.

