Commerce extérieur : Plus de 1200 exportateurs recensés en 2020

Un total de 1219 exportateurs algériens de différents produits a été recensés en 2020, a indiqué, à Alger, un responsable au ministère du Commerce.

Les exportations hors hydrocarbures ont atteint en 2020 plus de 2,26 milliards de dollars, contre 2,58 milliards en 2019, soit une baisse de 312 millions de dollars (12,59%), selon un bilan présenté par le sous-directeur chargé du suivi et de la promotion des exportations au ministère, Abdellatif El Houari, lors d'une journée d'études sur la promotion des exportations. Ainsi, les exportations hors hydrocarbures représentent 9,48% du volume global des exportations algériennes, estimées à 24 milliards de dollars contre 34,8 milliards de dollars en 2019 (-33,57%). Dans son intervention lors de cette rencontre organisée par le ministère, M. El Houari a expliqué cette baisse des exportations hors hydrocarbures par le gel de l'exportation de certains produits stratégiques, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, à partir du mois de mars. Evoquant la nature des exportations, le directeur a indiqué que les engrains minéraux et chimiques étaient à la tête des produits algériens les plus vendus à l'étranger avec un montant de 733,97 millions USD en 2020 contre 728,48 millions USD en 2019 soit une hausse de 0,75%. Il a également fait état de 303 millions USD générés par l'exportation du sucre en 2020 contre 260 millions USD en 2019 (+16,80%), alors que les exportations du ciment ont atteint 81,8 USD en 2020 soit une augmentation de 34,87% par rapport à 2019 (60,60 millions USD). De leur côté les exportations en matière de dates ont atteint l'année passée 73,03 millions USD contre 63,78 millions USD en 2019 (+14,49%). Les produits algériens ont été exportés vers des pays européens, africains, asiatiques, américains et sud-américains, précise M. Houari.

APS