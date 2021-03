14e réunion ministérielle des pays de l'Opep+ : L'Opep+ décide de maintenir son niveau de production actuel jusqu'à fin avril

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d'OPEP+, ont décidé de maintenir leur niveau de production actuel, et ce, jusqu'à fin avril prochain, a indiqué le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

S'exprimant à l'issue de la 14ème réunion ministérielle des pays de l'OPEP+ qui s'est tenue par visioconférence, M. Arkab a déclaré que les participants ont convenu de prolonger, durant le mois d'avril prochain, la baisse décidée en janvier, à savoir de 7,2 millions de barils par jour, "en raison de l'incertitude sur l'évolution du marché pétrolier, impacté toujours par la pandémie de la Covid-19". Cette réunion a été consacrée à l'examen des perspectives d'évolution du marché pétrolier à court terme, en tenant compte des recommandations du rapport présenté lors de la 27ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi OPEP et non-OPEP (JMMC) sur le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays participants à la Déclaration de coopération. A ce propos, M. Arkab a précisé que le taux de conformité globale à l'accord de la limitation de la production pétrolière conclu entre l'OPEP et ses alliés, a atteint les 105 % en janvier 2021, soutenant que ce taux "très positif" confirme "l'engagement de l'ensemble des pays signataires de la Déclaration de coopération à soutenir les efforts de stabilisation des cours du brut". Selon le ministre de l'Energie, l'ensemble des pays participants à la 14 réunion ministérielle de l'OPEP + ont jugé nécessaire la poursuite des efforts de baisse de la production pétrolière aux niveaux décidés début janvier 2021 pour parvenir à une stabilité des prix et à réduire les niveaux des stocks mondiaux de pétrole. Dans ce sens, il a évoqué les rapports élaborés par les comités d'experts techniques de l'OPEP + qui préconisaient la "prudence" et la "vigilance" vis-à-vis de l'évolution du marché pétrolier à cours et à moyen termes, notamment en raison de la persistance de la pandémie de Covid-19 induisant la suspension du transport aérien et terrestre dans le monde. "Le transport aérien international est à l'arrêt à près de 50 %. C'est le cas également pour le transport terrestre, ce qui influe considérablement sur les prix du pétrole. Nous devons être encore prudents, surtout avec le nouveau variant du virus", a souligné M. Arkab. L'autre facteur qui a été pris en compte par les pays de l'OPEP+ dans la décision de prolonger l'accord de baisse jusqu'à fin avril prochain est celui du faible taux de vaccination contre le coronavirus, a ajouté le ministre de l'Energie, soutenant que ce taux a atteint à ce jour 2 % seulement à l'échelle mondiale. Selon M. Arkab, les efforts menés par les pays de l'OPEP + ont permis à présent d'augmenter les prix du baril au même niveau enregistré à fin 2019. S'agissant du quota de la production pétrolière algérienne, M. Arkab a affirmé qu'il est maintenu à 876.000 barils par jour, rappelant que l'Algérie respecte "totalement" son niveau de production décidé par l'organisation. Lors de la 14 réunion ministérielle, les 23 pays de l'OPEP+ ont réaffirmé leur engagement à permettre une stabilité et un approvisionnement continue du marché et poursuivre les consultations, a-t-il fait savoir, indiquant que les prochaines réunions du JMMC et de la réunion ministérielle auront lieu les 5 et 6 avril prochain, et ce, en vue d'évaluer la situation du marché. Les pays membres de l'OPEP+ sont parvenus à cet accord à l'issue d'un cycle de réunions de deux jours qui, pandémie oblige, se sont tenues par visioconférence. Cette réunion intervient après la récente décision prise par les 23 signataires de la Déclaration de coopération (Doc) de procéder à une augmentation graduelle de leur production pétrolière de l'ordre de 500.000 barils par jour à partir du janvier prochain au lieu des 2 millions de barils initialement prévus. Cette hausse de production limitée à un demi-million de barils par jour a été décidée après de longues négociations et suite à une proposition de l'Algérie, du Koweït et de l'Azerbaïdjan, afin de soutenir les prix du brut, qui a ont été impactés depuis mars dernier par la baisse de la demande mondiale causée notamment par la crise sanitaire. La prochaine réunion vient également en application de la décision des pays de l'OPEP+ de tenir des réunions mensuelles à partir de janvier 2021 pour évaluer les conditions du marché et décider de nouveaux ajustements de production pour le mois suivant.

Maintien des volumes, l'Arabie saoudite prolonge ses coupes, la Russie et le Kazakhstan épargnés

La 14e réunion ministérielle de l'OPEP+, tenue, par vidéoconférence, s'est soldée par la décision du maintien des niveaux de production actuels pour le mois d'avril, à l'exception de la Russie et du Kazakhstan, tandis que l'Arabie saoudite poursuivra sa baisse volontaire supplémentaire de 1 million de barils par jour (Mbj), a indiqué le communiqué final de la réunion. Co-présidée par le ministre de l'Energie saoudien, le prince Abdul Aziz bin Salman, et le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Alexander Novak, la réunion a souligné les contributions "positives" continues de la Déclaration de coopération (DoC) pour soutenir un rééquilibrage du marché mondial du pétrole conformément aux décisions "historiques" prises lors de la 10e réunion ministérielle du 12 avril 2020. Les ministres ont noté, "avec gratitude", l'importante réduction volontaire de l'offre supplémentaire opérée par l'Arabie saoudite, qui a pris effet le 1er février pour deux mois, ce qui a soutenu la stabilité du marché. Ils ont également félicité l'Arabie saoudite pour la prolongation des ajustements volontaires supplémentaires de 1 Mbj pour le mois d'avril 2021, "illustrant son leadership et démontrant son approche flexible et préventive", selon le communiqué final. Les ministres de l'OPEP+ ont approuvé le maintien des niveaux de production actuels pour le mois d'avril, à l'exception de la Russie et du Kazakhstan, qui seront autorisés à augmenter la production de, respectivement, 130.000 et 20.000 barils par jour, "en raison de la poursuite des modes de consommation saisonnière". La réunion a examiné, par ailleurs, le rapport mensuel élaboré par le Comité technique mixte (JTC), y compris les données sur la production de pétrole brut pour le mois de février, soulignant la "performance positive" des pays participants, la conformité globale s'élevant à 103%. Selon le communiqué final, l'OPEP et les pays non membres de l'OPEP avaient retenu 2,3 ??milliards de barils de pétrole à la fin de janvier 2021, accélérant ainsi le rééquilibrage du marché pétrolier. A ce propos, la réunion a remercié tout particulièrement le Nigéria d'avoir atteint la pleine conformité en janvier 2021 et d'avoir compensé l'intégralité de ses volumes surproduits. Les participants ont remercié le ministre d'Etat aux Ressources pétrolières du Nigéria, Timipre Sylva, pour sa diplomatie de navette en tant qu'envoyé spécial du JMMC au Congo, en Guinée équatoriale, au Gabon et au Soudan du Sud pour discuter des questions relatives aux niveaux de conformité aux ajustements volontaires de production et à l'indemnisation de volumes surproduits. A cet égard, les ministres ont accepté la demande de plusieurs pays, qui n'ont pas encore achevé leur compensation, d'une prolongation de la période d'indemnisation jusqu'à fin juillet 2021. Le communiqué a exhorté tous les participants à parvenir à une pleine conformité, à compenser les insuffisances, à atteindre l'objectif de rééquilibrage du marché et à éviter des retards indus dans le processus. La réunion a observé qu'en décembre, les stocks des pays de l'OCDE avaient baissé pour le cinquième mois consécutif, tout en reconnaissant l'amélioration récente du sentiment du marché par l'acceptation et le déploiement de programmes de vaccination et de plans de relance supplémentaires dans les économies clés. Toutefois, la réunion a averti tous les pays participants de rester "vigilants et flexibles" compte tenu des conditions "incertaines" du marché, et de rester sur la voie qui avait été volontairement décidée et qui avait jusque-là donné ses fruits. La réunion s'est félicitée, en outre, de la nomination de Mohammed Al-Fares, ministre du pétrole du Koweït et du retour de Mohamed Arkab, ministre de l'énergie de l'Algérie. Les prochaines réunions du JMMC et des ministres de l'OPEP et non-OPEP sont prévues respectivement pour le 31 mars et le 1er avril 2021, ajoute le communiqué final.

A.A.