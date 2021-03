Commercialisation du gaz algérien : Sonatrach adopte une nouvelle stratégie

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a adopté une stratégie à long terme pour la commercialisation du gaz face à une rude concurrence à l'international, et ce, afin de consolider ses parts sur ses marchés traditionnels notamment en Europe, a indiqué le groupe dans son dernier bulletin d'information.

Après l'entrée de nouveaux fournisseurs avec de grandes capacités de production, tels que les Etats-Unis et la Russie, provoquant la chute du prix de gaz, "la scène gazière mondiale a fortement été bouleversée, impactant la liste limitée des fournisseurs traditionnels de ce marché, dans laquelle l'Algérie est inscrite", souligne Sonatrach dans sa Newsletter, spécial 24 février. Devant ces nouveaux concurrents sur le marché gazier, Sonatrach, fournisseur traditionnel du marché européen, "s'est inscrite dans une stratégie à long terme visant à consolider ses parts sur ses marchés traditionnels et à maximiser ses revenus, tout en satisfaisant une demande nationale en constante croissance", ajoute la même source. Cette stratégie, poursuit la même source, s'appuie non seulement sur la flexibilité de son offre gazière grâce à la diversité de ses voies d'exportation entre gazoducs, terminaux de liquéfaction et flotte de navires, mais également sur les avantages liés notamment à la proximité du marché européen, à son expérience et à sa réputation de fournisseur fiable. Aussi, pour tenir compte des exigences du marché gazier, Sonatrach précise qu'elle adapte régulièrement sa stratégie de commercialisation en fonction des mutations du marché et des besoins spécifiques de ses clients, ce qui "a permis à l'Algérie de conforter sa position de fournisseur essentiel de gaz pour l'Espagne et pour l'Italie''. Sonatrach souligne par ailleurs qu'elle a opté pour la diversification des clients, à travers le développement d'infrastructures de production de gaz naturel et l'exploitation optimale de ses unités de liquéfaction, afin d'atteindre d'autres marchés rémunérateurs et générateurs de marges, à l'instar du marché asiatique. "Cette position lui permettra de garantir la sécurité énergétique du pays, en demeurant un fournisseur fiable de gaz, capable de répondre à une demande croissante en énergie, à un niveau national et international'', soutient la compagnie nationale des hydrocarbures. Soulignant, d'autre part, que les énergies fossiles ne pouvant être la seule source énergétique, Sonatrach affirme qu'elle doublera son effort d'investissement dans le développement des énergies renouvelables.

K.B.