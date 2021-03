AADL : Accélération du rythme des travaux et de suivi périodique des projets

Le nouveau directeur général chargé de la gestion des services de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), Fayçal Zitouni a donné, à Alger, des instructions aux directeurs régionaux pour accélérer le rythme de réalisation des travaux et de suivi périodique des projets.

Présidant une réunion d'évaluation périodique avec les cadres de l'AADL et ses directeurs centraux et régionaux, M. Zitouni écouté des exposés sur l'état d'avancement des projets réalisés dans plusieurs wilayas, selon un document publié sur la page Facebook de l'Agence. Le nouveau DG a insisté sur l'importance d'accélérer le rythme des travaux pour les projets enregistrant un important taux d'avancement, en sommant les chefs des départements concernés de veiller au suivi périodique de ces projets et de pallier toute difficulté. Il a appelé, en outre, les maîtres d'œuvre à solliciter davantage de main d'œuvre qualifiée et à doter les chantiers en matériaux de construction nécessaires, plaidant pour davantage de coordination avec la Direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction pour garder le même rythme des travaux, notamment pour le préfabriqué. M.Zitouni a, par ailleurs, mis en garde contre la réception de logements non raccordés aux réseaux d'eau potable, de gaz et d'électricité ou non équipés d'ascenseurs, soulignant l'impératif de rédiger un procès-verbal portant la signature du département chargé de la gestion des projets AADL et de la filiale chargée de la gestion immobilière confirmant la disponibilité des commodités précitées avant la réception des logements, conclut la même source.

APS