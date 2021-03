Agriculture intelligente : L’apport de l'innovation des femmes entrepreneuses soulignée

L'innovation chez les femmes entrepreneuses constitue un élément "essentiel" dans la concrétisation de l'agriculture intelligente, nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire du pays, a souligné à Alger le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani.

Intervenant à l'occasion d'une rencontre nationale dédiée à la femme et les startups dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, M. Hemdani a estimé que les femmes porteuses de projets contribuent de manière importante dans le développement de l'innovation dans l'agriculture à travers des pratiques rationnelles et adaptées aux défis divers du secteur. Dans ce cadre, le ministre a indiqué que le secteur agricole fait face à plusieurs défis dont ceux de l'augmentation de la production et de la productivité des ressources et leur transformation en produits alimentaires tout en préservant l'environnement, expliquant que "cela ne peut pas se faire à travers l'unique activité traditionnelle". A la veille de la célébration de la journée mondiale de la Femme, M. Hemdani a tenu à affirmer que "la femme rurale représente l'un des édifices principaux en terme de développement agricole, notamment en ce qui concerne la préservation des ressources naturelles, la protection du patrimoine culturel et matériel et la concrétisation de la sécurité alimentaire". De plus, a-t-il dit, la femme a intégré les différents secteurs d'investissement, notant que le secteur agricole, par exemple, attire de plus en plus d'agricultrices, d'entrepreneuses et porteuses de startups dans le but d'investir dans le domaine agricole et rural.

La femme rurale représente 64% des projets féminins financés

Pour sa part, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a fait savoir que son département ministériel travaille en coordination continue avec les différents secteurs dans l'objectif de promouvoir la place de la femme au sein de la société. "Nous allons poursuivre le travail de coordination avec le ministère de l'Agriculture pour promouvoir la place de la femme rurale dans le cadre de la concrétisation du programme national du secteur afin d'encourager la femme rurale et la femme au foyer à contribuer au développement de l'économie nationale", a-t-elle assuré. En outre, Mme Krikou a souligné que "la femme rurale a réalisé de grands progrès, parvenant à représenter 64 % des femmes ayant bénéficié des financements de l'Agence nationale de gestion du Micro-crédit (ANGEM)". De son côté, le ministre délégué chargé des Startups et de l'Economie de la connaissance, Yacine Oualid, a fait observer que l'agriculture constitue un secteur d'innovation "par excellence", notamment dans le but de hisser la production et l'investissement tout en améliorant la productivité et le rendement de production, notamment dans le Sud. M. Oualid a ainsi rappelé que son département soutient les startups, y compris dans le secteur agricole, à travers l'adaptation des textes réglementaires et la création d'un fonds d'investissement dédié au financement de ce type d'entreprises outre l'inauguration récente d'un accélérateur de startups à Alger. Présent à cette rencontre, le ministre délégué chargé de la micro-entreprise, Nassim Diafat, a souligné l'importance du secteur agricole en terme d'entreprenariat. Il a fait savoir que l'Agence nationale d'appui au développement de l'entreprenariat (ANADE) compte "des dizaines de milliers" d'entreprises activant dans l'agriculture et le développement rural. De plus, M. Diafat a affirmé que près de 80 % des financements de l'ANADE sont octroyés au secteur agricole à travers l'ensemble de ses filières. Par ailleurs, les quatre ministres ont visité plusieurs stands de startups dans le secteur agricole, lancées par des femmes venues de différentes wilayas du pays, activant notamment dans l'élevage d'escargots (Tlemcen), la production d'engrais naturels (Tizi Ouzou), l'exploitation de figue de barbarie (Skikda) et la culture hors sol de fourrage et d'orge (Souk Ahras).

Signature d'une convention pour promouvoir la création de micro-entreprises

Une convention cadre a été signée à Alger par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani portant sur le renforcement de la coopération et le partenariat entre les deux secteurs. En sus de la coopération et le partenariat en matière de développement de création des micro-entreprises dans le secteur de l'agriculture et du développement rural, cette convention vise à définir le cadre général des relations de coopération et de partenariat entre les deux secteurs en vue de développer la création des micro-entreprises dans le domaine de la production agricole, a indiqué M. Diafat dans un poste sur sa page Facebook. Elle ambitionne également à développer les produits forestiers ligneux et non ligneux et à diffuser les informations relatives au soutien à la création des micro-entreprises dans les domaines agricole et forestiers, a précisé la même source. L'accompagnement des jeunes entrepreneurs dans les procédures de création de leurs micro-entreprises en fonction des besoins, la garantie des moyens matériel et moral pour inciter les jeunes à investir dans le secteur de l'agriculture et la pérennité des entreprises créées figurent parmi les objectifs de cette convention. La cérémonie de signature a été organisée au siège de la Chambre nationale d'agriculture (CNA) en marge de la rencontre nationale dédiée à la femme et les startups dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie du savoir et des Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid, ainsi que des représentants des professionnels du secteur de l'agriculture et d'autres organes.

T.A.