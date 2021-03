Habitat : Instructions pour le développement d'applications facilitant le traitement des recours et l'obtention des actes

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a ordonné à Alger, la création d'applications électroniques pour faciliter le traitement des recours et l'obtention des actes des logements au profit des souscripteurs aux programmes de logement, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ces instructions ont été données lors d'une rencontre supervisée par M. Belaribi et ayant regroupé le Secrétaire général du ministère, la cheffe de cabinet du ministère, le Directeur général de la construction et des moyens de réalisation du ministère, le Directeur général chargé de la gestion des services de l'Agence AADL, le directeur général de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), des responsables de la Direction commerciale, de la Direction de l'informatique de l'AADL et de l'ENPI ", lit-on dans le communiqué posté sur la page officielle Facebook du ministère. Lors de cette réunion, plusieurs axes ont été abordés, dont les affectations au niveau national et qui seront remises en application des promesses données précédemment par l'AADL (Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement), le dossier du versement de la 1ère tranche aux souscripteurs qui ont déposé leurs dossiers précédemment au niveau de l'AADL et qui faisaient l'objet de recours. A ce titre, M. Belaribi a donné des instructions sur la nécessité d'accélérer l'étude et la vérification de tous ces dossiers qui se trouvent actuellement au niveau du fichier national du ministère. A été également examiné, lors de cette rencontre, le dossier de numérisation de l'ENPI, lequel vise à "venir à bout de tous les obstacles qui se dressent aux souscripteurs et à offrir l'opportunité d'effectuer toutes les transactions commerciales à distance, via des applications électroniques qui seront mises en service à cet effet". Pour ce faire, le ministre a ordonné la réactivation de ce mécanisme commercial dans les plus brefs délais, avec élaboration de films de court-métrage explicatifs destinés aux souscripteurs et donné des instructions à l'effet de mettre au point des applications électroniques à même de faciliter le traitement des recours et obtenir les actes à distance, dans le but d'épargner aux souscripteurs la contrainte de déplacement. Par ailleurs et en préparation du calendrier des logements qui seront distribués au 3e trimestre prochain, M. Belaribi a ordonné l'inspection de toutes les cités qui seront livrées et de s'assurer de leur équipement en bâches à eau, que ce soit pour les logements AADL ou les logements LPP (Logement promotionnel public).

APS