Energie : Arkab tient une réunion avec les cadres de la CREG

Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a tenu une réunion avec les responsables de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), dans le cadre de la série de réunions tenue avec les différentes structures et instances du secteur, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

"Cette réunion tenue mardi intervient dans le prolongement des réunions de travail et de suivi avec les différentes instances relevant du secteur de l'Energie et des mines", a publié le ministère sur sa page Facebook. Lors de sa réunion avec les cadres de la CREG qui s'est déroulée en présence de son président Rachdi Menadi, M. Arkab a écouté les explications qui lui ont été présentées. Lundi dernier, le ministre de l'Energie et des Mines avait tenu deux réunions successives avec les responsables de l'Agence nationale pour la valorisation des Ressources en hydrocarbures (Alnaft) et l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).