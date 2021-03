Se focaliser sur le numérique pour la construction de l'économie : Un choix stratégique

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, à Alger, que le fait de se focaliser sur le numérique et la connaissance pour la construction de l'économie se voulait "un choix stratégique" à même de garantir l'accompagnement du processus de diversification économique.

"Se focaliser sur le numérique et la connaissance pour construire l'économie, est un choix stratégique pour garantir l'accompagnement du processus de diversification économique et l'investissement dans tous les moyens disponibles et les opportunités permettant au pays de s'affranchir de sa dépendance aux hydrocarbures, en s'appuyant sur les micro-entreprises, l'économie du savoir et les startups, étant les nouveaux catalyseurs du développement", a fait savoir M. Djerad dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel des services de certification et de signature électroniques au Centre international des conférences (CIC) "Abdellatif Rahal". Pour M. Djerad, la question du numérique, "prioritaire et bénéficiant d'un intérêt soutenu" dans les programmes du président de la République et du Gouvernement, "est mûrement réfléchie, au vu des avantages du numérique notamment en gain de temps et d'effort, en matière de maitrise des échanges de données, de facilitation des opérations et transactions et d'amélioration des services". Le Gouvernement œuvre à "la mise en place des mécanismes nécessaires à la protection des données, à la sécurisation et à la fiabilisation des opérations et transactions, devenus les principaux indicateurs du développement économique des pays", a poursuivi le Premier ministre. Le gouvernement a adopté, à cet effet, un plan national de certification et de signature électroniques pour conférer davantage de fiabilité et de crédibilité aux services électroniques gouvernementaux, établir les responsabilités en matière d'échanges électroniques, préserver la confidentialité des données personnelles et optimiser la performance des structures publiques, en réduisant les coûts et les délais d'impression, de conservation et de délivrance des documents physiques, en vue d'éliminer la bureaucratie, a-t-il soutenu. Il vise à assurer plus de fiabilité dans l'informatisation des échanges économiques et à faciliter leur flux, à travers la simplification de l'élaboration des documents électroniques et la généralisation du e-paiement dans les échanges commerciaux", a-t-il expliqué. Il a cité, entre autres objectifs, "l'élaboration d'une identité numérique dont la source serait une autorité de certification électronique fiable, qui constituerait une référence de toutes les informations, en particulier celles échangées en ligne, à même de permettre l'utilisation des applications numériques développées et exploitées par des départements ministériels, des instances et des établissements publics et privés en toute sécurité, pour la garantie de quatre caractéristiques de base, à savoir: l'intégrité, l'établissement des responsabilités, la fiabilité et la confidentialité". Le Premier ministre a réitéré, dans ce sens, "l'attachement du président de la République à classer les TIC parmi les priorités de son programme qui comprend, entre autres, la réalisation de la transition numérique pour l'amélioration de la communication et la vulgarisation de l'utilisation de ces technologies". "Le Gouvernement qui s'est employé à l'édification de structures pour appuyer ces technologies et instaurer un climat propice à leur exploitation optimale et leur développement, conformément aux normes internationales, s'est fixé pour priorités l'amélioration du service internet au profit des citoyens et des opérateurs téléphoniques, notamment avec une hausse notable de la bande passante internationale de 1,7 à 2,8 Tbps (Térabit par seconde), après la mise en exploitation du système du câble sous-marin Orval/Alval (Oran-Valence) et (Alger-Valence), ayant permis de doubler le débit au profit de plus de 2 millions d'abonnés", a précisé M. Djerad. Il a fait état, en outre, de "la poursuite de cette opération pour englober un plus grand nombre d'abonnés". Selon M. Djerad, "le Gouvernement a également procédé à l'intensification du réseau de télécommunications nationales, en accordant la priorité à la généralisation du réseau de la fibre optique, notamment dans les zones urbaines, à même de faciliter l'émergence de villes intelligentes, avec plus de 1.000 km linéaires de fibres optiques réalisés, soit 78% de l'objectif tracé". "L'accès à internet à haut débit a été également élargi à travers la modernisation et l'intensification du réseau des télécommunications, où le Gouvernement a enregistré, en 2020, plus de 133.000 nouveaux accès au réseau FTTx et 167.000 nouveaux accès à la 4G", a souligné le Premier ministre. M. Djerad a relevé, dans ce sillage, les efforts du Gouvernement pour "la construction de l'économie du savoir et l'accélération de la transition numérique, à travers plusieurs réalisations dont la mise en place du cadre juridique régissant les startups et les projets innovants, l'accès à nombre d'incitations fiscales et parafiscales, la mise en place de mécanismes de financement adaptés, l'accélération du processus de numérisation au niveau de tous les départements ministériels et la poursuite sans relâche des efforts visant l'amélioration du climat d'affaire, outre l'éradication de la bureaucratie". Rappelant l'engagement du président de la République à opérer un véritable changement permettant d'amorcer un nouveau départ dans notre pays", Le Premier ministre a affiché la détermination du Gouvernement à réaliser cet objectif dans tous les domaines. "Les efforts du Gouvernement s'inscrivent aujourd'hui dans ce cadre, au vu du rôle axial de la certification et de la signature électroniques dans l'amélioration du climat d'investissement et de l'attractivité des investissements d'une part et l'entrée sur le marché des fournisseurs de services de certification électronique, étant des acteurs clés dans la diffusion du numérique et la création d'opportunité d'emploi dans les nouveaux métiers de l'innovation, d'autre part".

T.A.