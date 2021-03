Pays exportateurs de gaz : L’impact de la Covid a été lourd

La pandémie Covid-19 a pesé lourdement sur les économies des pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), en réduisant les recettes d'exportation et les investissements, a souligné le président du conseil d'administration pour l'exercice 2021, l’Algérien Mohamed Hamel.

Intervenant lors de la 38e réunion du Conseil d'administration du Forum, tenue par vidéoconférence à la fin de la semaine écoulée, M. Hamel a déclaré que la pandémie a "pesé lourdement sur nos économies, en réduisant les recettes d'exportation et en réduisant les investissements. L'impact négatif sur le secteur de l'énergie est sans précédent", rapporte le Forum sur son site web. Selon M. Hamel, la pandémie aura un impact "durable" et "le monde ne sera plus comme avant, entraîné par des changements dans les politiques, la technologie, les préoccupations environnementales, les préférences des consommateurs et la géopolitique". Il a, dans ce contexte, mis en avant le rôle du GECF qui sera, poursuit-il "encore plus important dans la décennie à venir". "Son rôle de plaidoyer pour le gaz naturel doit avoir un impact sur le voyage de transition énergétique dans lequel le monde s'est engagé", estime-t-il. Cette réunion de deux jours a passé en revue les jalons de 2020 et examiné les principaux résultats de la 22e réunion ministérielle et les événements associés qui ont eu lieu en novembre 2020, et a tracé la voie à suivre pour le bon déroulement du GECF pendant la première partie de 2021. Un rapport de gestion détaillé du Secrétaire général a été soumis à l'attention du Conseil exécutif, avec un accent particulier sur les progrès progressifs de la performance du Secrétariat, ainsi que sur les domaines d'activités prioritaires et d'autres plans dans la perspective de l'événement de marque, le 6e Sommet du GECF des chefs d’Etat et de gouvernement, qui se tiendra en novembre prochain à Doha (Qatar). "Il est primordial de rester uni d'une seule voix et d'aligner tous les efforts de relèvement pour faire face aux conséquences économiques de la crise afin d'accélérer la reprise après les ravages provoqués par la pandémie COVID-19. Je pense que le meilleur reste à venir pour le Forum si nous continuons dans l'esprit d'une coopération multilatérale bénéfique", a affirmé pour sa part, le Secrétaire général du GECF, Yury Sentryurin. La réunion du GECF a aussi évoqué les rapports de situation sur le 6e Sommet, les activités de recherche, le programme de travail et le budget 2021, l'avancement des performances du Conseil technique et économique du Forum et l'amélioration des fonctions juridiques. A noter que la réunion du Conseil d'administration du GECF a été suivie par des hauts fonctionnaires de l'Algérie, de la Bolivie, de l'Egypte, de l'Iran, de la Libye, du Nigéria, du Qatar, de la Russie, de Trinité-et-Tobago et du Venezuela. L'Azerbaïdjan, l'Iraq, la Malaisie, la Norvège, le Pérou et les Emirats arabes unis y ont participé en tant qu'observateurs.

K.B.