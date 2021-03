Ministère du Travail : Une série d'applications électroniques pour faciliter les procédures administratives

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a mis en place une série d'applications électroniques à l'effet de "faciliter et simplifier les procédures administratives au profit des citoyens et des usagers du secteur", a indiqué un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la simplification et de la facilitation des procédures administratives et de la poursuite du programme de la modernisation des services, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale met à la disposition des citoyens et usagers du Secteur une série intégrée de solutions intelligentes et d'applications électroniques "a précisé le communiqué. Il s'agit d'applications visant à faciliter le retrait des documents relatifs à la Sécurité sociale, et des plateformes électroniques au profit des jeunes et des porteurs de projets. En ce qui concerne l'amélioration des prestations de la sécurité sociale, cinq espaces ont été créés, en l'occurrence "El Hanaa" qui permet à l'assuré de bénéficier des prestations à distance consistant notamment en le retrait de l'attestation d'affiliation et du certificat d'éligibilité aux prestations. Elle permet aussi de suivre le relevé des indemnités journalières relatives à l'assurance maladie, maternité et autres. Les assurés peuvent télécharger l'application El-Hanaa sur la plateforme "Play store" ou sur le lien "https://elhanaa.cnas.dz. Par ailleurs, l'espace Retraité permet aux retraités de se faire établir l'attestation de pension et de suivre la demande de départ en retraite déposée électroniquement par les employeurs, a indiqué la même source, précisant que ce portail est disponible en deux versions sur Androïde "RetraiteDZ" et sur le site web de la Caisse nationale de retraite (CNR): www.cnr.dz. A cet effet, le ministère a appelé les retraités ou ayants-droit à appeler le numéro vert "3011" pour avoir des informations d'accès à ce portail. L'espace "Damankom CASNOS" (https://damancom.casnos.dz) offre la possibilité de demander l'affiliation en ligne à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés et de créer un compte permettant de suivre la situation vis-à-vis de la caisse et d'effectuer plusieurs opérations en ligne, dont la déclaration d'activité, la consultation du relevé de carrière, le règlement en ligne, la déclaration de l'assiette de cotisation et la demande de certains documents. Le ministère permet également aux chefs d'entreprise de bénéficier des services de télédéclaration et de règlement des cotisations de la sécurité sociale via les portails de télédéclaration de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) à l'adresse https://teledeclaration.cnas.dz et de la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, travaux publics et hydraulique (CACOBATPH) à l'adresse https://www.tasrihatcom.dz. Deux plateformes électroniques sont, par ailleurs, destinées aux jeunes et aux promoteurs. Il s'agit de "Wassit Online", qui propose des services en ligne pour les usagers et les demandeurs d'emploi, et de "E-CNAC", qui permet aux promoteurs (âgés entre 30 et 55 ans) désireux de créer des micro-entreprises, dans le cadre du dispositif géré par la Caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC), d'enregistrer et de suivre leurs projets sur le site de la caisse (cnac.dz) et via l'application "E-CNAC" pour Android.

T.A.