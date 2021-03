BMS : Averses de pluies accompagnées de chutes de grêle sur le Centre et l'Est à partir de dimanche soir

Des averses de pluies, accompagnées parfois de chutes de grêle, affecteront plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays, dimanche et lundi, indique l'Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras sont placées en vigilance Orange de dimanche à 18h00 au lendemain lundi à 18h00, où les quantités estimées seront de 20 à 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, précise la même source. Les wilayas du Centre concernées par ce BMS sont Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdes, Tizi-Ouzou et Bouira et ce, de lundi à 06h00 à 15h00, avec quantités estimées entre 20 et 30mm.

APS