Après l'euphorie des dernières semaines : Le marché pétrolier semble faire une pause

L'optimisme qui prévalait sur le marché pétrolier depuis le début de l'année s'est fortement refroidi cette semaine, face à la recrudescence des cas de Covid, avec ce qui ressemble à une troisième vague pandémique en Europe et suite à la publication d'un rapport de l'AIE sur l'évolution de la demande de pétrole à moyen terme, relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur le marché pétrolier, publié avant-hier.

En moyenne hebdomadaire, indique l’institut de recherche français, le Brent sur le marché à terme de Londres a perdu 1,9 dollars le baril (-2,7%) pour atteindre 66,6 dollars le baril. Les économistes interrogés par Bloomberg restent, cependant, optimistes, avec un prix du Brent en 2021 en hausse à 60,2 dollars le baril et 61 dollars le baril en 2022. « Après l'euphorie des dernières semaines, portée par les bonnes nouvelles de la reprise économique, le marché pétrolier semble faire une pause » constate l’Ifpen. Plusieurs facteurs ont contribué à mettre fin à une hausse de plus de 30% des prix du pétrole brut depuis le début de l'année. L’institut de recherche français cite l'extension des mesures de confinement mises en place pour lutter contre la propagation du COVID-19 dans plusieurs pays et régions d'Europe. Les indices de mobilité des véhicules calculés à partir des données GPS stagnent en dessous des niveaux d'avant la crise en Europe, voire diminuent fortement dans certains pays comme l'Italie, contrairement aux États-Unis et au Japon où la mobilité augmente fortement. Il évoque, aussi, la baisse attendue de la consommation en Asie. « En Asie, les experts s'attendent à une baisse significative des importations de pétrole à court terme en prévision d'une période d'entretien intense des raffineries au deuxième trimestre » indique l’Ifpen. Pour ce dernier, la hausse du dollar a également impacté le prix du pétrole. La Réserve fédérale s'est engagée la semaine dernière à maintenir une politique de soutien ferme à l'économie américaine et a confirmé qu'elle ne relèvera pas ses taux d'intérêt avant 2023. La Fed a également relevé ses perspectives économiques, ce qui a dopé le dollar, lequel a pesé sur les prix du pétrole brut. L’institut français fait état, par ailleurs, de la vente de positions longues sur les marchés financiers. « Plusieurs gestionnaires de fonds ont réduit la semaine dernière leurs positions longues sur le pétrole, affaiblissant la structure en backwardation du Brent » fait-t-il remarquer. Il y a, également, la correction du marché suite à une hausse des prix basée davantage sur les attentes que sur les fondamentaux du marché. « Notre analyse de l'évolution des prix du brut à travers l'évolution des stocks montre clairement que le prix du brut depuis février évoluait bien au-dessus du prix d'équilibre » souligne l’Ifpen, qui cite, aussi, La publication du rapport mensuel de l’AIE et du rapport Oil 2021 dans lequel l’Agence ne prévoit pas un nouveau cycle haussier des prix du pétrole.

La demande devrait afficher une forte croissance en glissement annuel au deuxième trimestre

Selon les trois principales agences pétrolières mondiales, l'AIE, l'EIA et l'OPEP, la croissance annuelle de la demande mondiale de pétrole en 2021 devrait se situer autour de 5,5 et 5,9 millions de barils par jour. Les trois agences prévoient une demande de pétrole au premier trimestre au même niveau que l'année dernière, avant que la pandémie ne commence à avoir un impact sur la consommation de pétrole. Sans surprise, la demande devrait afficher une forte croissance en glissement annuel au deuxième trimestre. « Mais malgré une augmentation d'environ 12 mb/j, elle ne permettrait de récupérer qu'une partie (75 %) de la demande perdue. Au troisième trimestre, les trois agences voient une récupération entre 60 % et 65 % des pertes de l'année dernière. Cette fourchette s'élargit pour atteindre entre 60 % et 75 % au quatrième trimestre » estime l’Ifpen. En ce qui concerne l'offre de pétrole en 2021, les avis des agences sont plus mitigés. L'EIA et l'OPEP estiment que les producteurs non OPEP (principalement les producteurs de schiste américains) réagiront à la hausse des prix du brut en investissant davantage et en augmentant leur production. L'EIA a ainsi relevé ce mois-ci de près de 500.000 barils par jour (kb/j) sa prévision d'offre non-OPEP pour le second semestre 2021. Au total pour l'année 2021, l'EIA s'attend à ce que la production non-OPEP augmente de 1,5 mb/j, tandis que l'OPEP prévoit une augmentation de 1 mb/j. L'AIE reste beaucoup plus prudente sur ce point, avec une augmentation de la production non-OPEP limitée à 0,8 mb/j. En janvier, les stocks commerciaux de pétrole de l'OCDE ont diminué de 14,2 mb, soit 0,5 mb/j selon l'AIE. « Si l'OPEP maintient sa production comme prévu, la baisse des stocks devrait s'accélérer au deuxième trimestre. Les stocks de pétrole de l'OCDE pourraient ainsi revenir dans la moyenne des cinq dernières années plus rapidement que prévu, d'ici avril, avec un impact significatif sur le prix d'équilibre du pétrole brut qui, selon ces hypothèses, pourrait dépasser 70 dollars le baril à la fin de l'année » prévoir l’Ifpen. L’institut de recherche français rappelle que L'AIE a publié le 17 mars dernier son rapport annuel sur le pétrole (Oil 2021), dans lequel elle envisage une hausse de la consommation mondiale d'ici 2026 à 104,1 mb/j (+0,6% par an), principalement portée par la Chine, l'Inde et les pays asiatiques avec au total 90% de l'augmentation de la demande. L'impact de la pandémie sur la demande de pétrole sera significatif jusqu'en 2023, avec une demande estimée à 101,2 mb/j, légèrement supérieure à celle de 2019 (99,7 mb/j). Après 2023, les mesures prises pour mettre en oeuvre la transition énergétique devraient ralentir la croissance de la demande, notamment dans les pays de l'OCDE. Concernant l'offre de pétrole, l'Agence note que le marché pétrolier restera suffisamment approvisionné, contrairement à la vision récente de plusieurs grandes institutions financières. Mais en l'absence de nouveaux investissements dans l'amont pétrolier, la réserve de capacité de production s'érodera lentement. En 2026, la capacité de production de réserve effective mondiale (hors Iran) pourrait tomber à 2,4 millions de barils par jour.

A.S.