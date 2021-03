AADL 2 : Des instructions pour contrôler les dossiers des souscripteurs n'ayant pas versé la 1e tranche

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi a donné, à Alger, des instructions pour contrôler minutieusement les dossiers de l'ensemble des souscripteurs AADL 2 n'ayant pas versé la première tranche, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant une réunion avec les cadres de son département, le ministre a instruit de redoubler d'efforts pour contrôler les dossiers des souscripteurs AADL 2 n'ayant pas versé la première tranche", ajoute le communiqué. Nombre d'agents commerciaux au niveau de l'agence AADL effectuent, en coordination avec les agents de la direction générale du fichier au niveau du ministère, le contrôle des dossiers des souscripteurs qui n'ont pas versé la première tranche du logement, a fait savoir le ministère. Par ailleurs, le ministre a présidé une autre réunion d'ordre technique dédiée au pôle urbain Oued Ghir (Béjaia) en prévision de sa prochaine visite à cette wilaya, a précisé le document, ajoutant que "cette rencontre avait pour objectif de recenser et d'aplanir les difficultés techniques sur le terrain en coordination avec les autres secteurs". Plusieurs points ont été soulevés, entre autres, les châteaux d'eau réalisés au pôle urbain d’Oued Ghir, l'assainissement, le raccordement en gaz et électricité, outre les travaux d'aménagement extérieur. Dans ce sillage, M. Belaribi a ordonné aux responsables de son secteur d'accélérer la cadence des travaux. A rappeler que le pôle urbain "Oued Ghir" s'étend sur une superficie de 250 hectares et comprend 16.000 logements.

APS