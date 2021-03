Manque de liquidité : Des grandes quantités seront injectées avant Ramadhan

Le ministre des Finances, Aimen Benabderrahmane a annoncé à Alger que des grandes quantités de liquidités allaient être injectées avant le mois de Ramadhan afin d'atténuer le phénomène de manque de liquidités.

"Après la mise en circulation du nouveau billet de 2.000 dinars, la semaine dernière, une grande quantité de billets sera injectée d'ici la semaine prochaine et également à la veille du Ramadan pour mettre fin à ce phénomène qui devient stressant", a-t-il déclaré sur les ondes de la Chaine III de la Radio algérienne. Le ministre a rappelé, dans ce cadre, qu'un comité était mis en place afin de veiller sur la disponibilité de la liquidité au niveau des banques et d'Algérie poste. M. Benabderrahmane a salué également la décision "salutaire" prise par le président de la République, consistant à la fermeture des comptes commerciaux au niveau des bureaux postaux (comptes CCP). Il s'agit d'une solution "tout à fait logique" qui va impacter positivement la disponibilité de la liquidité au niveau des bureaux de poste disposant actuellement de plus de 3.400 guichets à l'échelle nationale, selon le ministre. Ainsi, l'ouverture des comptes commerciaux ne sera tolérée qu'au niveau des régions où la couverture bancaire est absente. Par ailleurs, le ministre des Finances a insisté sur l'urgence de procéder à un recensement fiscal de la population y compris celle activant dans la sphère de l'informel, en vue de concrétiser l'inclusion fiscale, impérative pour une inclusion financière et la relance de l'économie nationale. "Si on veut aller vers l'équité et la justice fiscale et diminution de la pression fiscale il faut élargir l'assiette fiscale en favorisant d'adhésion volontaire à ce système des parties évoluant dans l'informel", a-t-il soutenu. Le premier responsable du secteur a relevé dans le même cadre que la réforme du code fiscal devrait permettre de rassurer cette population. Outre la finance islamique, "d'autres pistes sont en train d'être discutées pour assurer une inclusion financière et il y aura des décisions relatives à cela dans les semaines à venir", ajoute M. Benabderrahmane. Evoquant la valeur du dinar algérien, le ministre a rappelé qu'elle "reflète la robustesse de l'économie du pays", d'où l'importance de la concrétisation du plan de la relance économique et des mesures de rigueur budgétaire.

APS