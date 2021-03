OPPO Reno 5 : Le future à nos portes

Après une semaine de son lancement officiel en Algérie, le nouveau smartphone OPPO Reno5 gagne du terrain et incite davantage l’intérêt des algériens. Grâce à ses performances, le Reno5 commence à marquer son territoire sur le marché de la téléphonie mobile notamment chez la communauté Lifestyle.

Performances vidéo/photo inédites

Le Reno5 présente deux avancées technologiques de l'industrie sous la forme d'AI Mixed Portrait : le premier effet vidéo à double exposition pour smartphone et le AI Highlight Video, une fonction de pointe qui utilise la détection intelligente de la lumière pour combiner les algorithmes avancés d'OPPO Ultra Night Video Algorithms et Live HDR Algorithms afin d'améliorer considérablement la qualité vidéo dans les scènes sombres et rétro-éclairées. Equipé d’un nouveau système de caméra comprenant une matrice quadcaméra arrière de 64MP et une caméra avant ultra claire de 44MP, le nouveau OPPO Reno 5 impressionne les utilisateurs par le système vidéo de portrait Full Dimension Fusion (FDF), un système d'imagerie conçu pour des effets vidéo et de portrait supérieurs. Le système est composé de deux moteurs, le moteur d'amélioration de la qualité (vidéos claires dans toutes les conditions) et le moteur de perception du portrait (définit des critères précis pour les effets de portrait). Ces deux moteurs permettant de capturer des vidéos de portraits en parfaite qualité et les présenter de manière à aider les utilisateurs à conserver leur style unique. Grâce à Image-clear Engine, capturer les moments de la vie devient un jeu d'enfant sur le Reno5. Le téléphone prend également en charge la fonction Ultra-clear 108MP Image, qui permet de faire ressortir des détails et des textures d'une richesse sans précédent et offre aux utilisateurs une grande flexibilité en matière d'édition.

Créez votre propre tendance avec Iconic Reno Design

Le nouveau design raffiné du Reno5 sera certainement une icône pour les créateurs de tendances et les pionniers. Le téléphone est disponible en deux couleurs : le Fantasy Silver (une nouvelle finition révolutionnaire qui brille comme les étoiles de la Voie lactée avec la projection de milliers de couleurs différentes lorsqu’il est vu sous différente angles) et le Starry Black avec ses nuances de noir profond qui fait allusion au ciel nocturne. En plus de ses deux couleurs remarquables, le Reno5 est conçu de manière exquise pour être compact et élégant. Pesant seulement 171g avec une épaisseur inférieure à 7,8mm, le téléphone exploite un emballage COF avancé pour réduire encore le bord inférieur de l'écran de 28% par rapport au Reno4, pour atteindre seulement 3,98mm, offrant une expérience d'affichage bord à bord plus immersive avec un rapport écran/corps de 91,7% par rapport à 90,7% du Reno4. De plus, le déverrouillage par empreinte digitale cachée est intégré sous l'écran pour assurer un déverrouillage instantané tout en préservant la sécurité de vos données. Sur la façade du Reno5, l'écran AMOLED 90 Hz de 6,4 pouces, avec un seul trou perforé, offre un toucher plus vif qui, combiné à une résolution FHD+ (2400x1080) et à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, permet de vivre une expérience de divertissement authentique. Le Reno5 est également doté de la certification Netflix HD et Amazon Prime Video HD, ce qui vous permet de diffuser du contenu encore plus en détail. De plus, l'écran à faible luminosité, entièrement testé, vérifié et certifié par la SGS, mondialement reconnue, est conçu pour protéger la vision des utilisateurs en cas d'utilisation prolongée.

La vie à votre rythme avec une charge flash de 50W

Parmi les nombreuses caractéristiques de performance exceptionnelles du Reno5, la flash charge ultra rapide de 50W est un autre point fort qui va changer les habitudes des utilisateurs de smartphones. Avec une puissance de crête 66,6 % supérieure à celle de la génération précédente, la recharge Flash de 50W permet de charger le Reno5 jusqu'à 80 % en 31 minutes et de charger l'appareil jusqu'à 100 % en seulement 48 minutes. Une grande batterie de 4310mAh permet une utilisation tout au long de la journée, même pour les utilisateurs les plus exigeants. Et avec seulement 5 minutes de charge, la batterie 4310mAh du Reno5 peut supporter jusqu'à 3 heures de lecture vidéo. En plus, le mode économie d'énergie du Reno5 permet de passer 2,5 heures de temps en chat avec WhatsApp ou 38,5 heures en veille avec seulement 5% de batterie. Ensemble, les technologies de charge rapide et d'économie d'énergie servent à assurer la durée de vie des batteries pour les utilisateurs. Le Reno5 propose également aux utilisateurs des configurations par défaut de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Associé à la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 720G, le téléphone offre des performances rapides avec une consommation d'énergie équilibrée.

Une image parfaite grâce à des innovations intelligentes

Adoptée par l'algorithme de détection amélioré de l'IA, la caméra frontale unique de 44 Mpx du Reno5 permet des interactions futuristes sans contact. Smart Message Privacy détecte automatiquement si quelqu'un d'autre regarde votre téléphone et cache les notifications en conséquence ; Smart AirControl vous permet de répondre à un appel ou de le couper, et de faire défiler les applications en utilisant des gestes de la main ; Smart Always-on Displayqui régule intelligemment la luminosité de l’écran et l’empêche de s'assombrir ou de s'éteindre pendant que vous utilisez le téléphone.

ColorOS11.1

Le OPPO Reno5 est livré avec ColorOS 11.1 d'OPPO, qui conserve les fonctionnalités d'Android 11, tout en offrant une personnalisation de l'interface utilisateur, une efficacité accrue, une fluidité inégalée et une confidentialité renforcée recherchée par les utilisateurs d'OPPO. Grâce à la personnalisation complète, les utilisateurs du Reno5 peuvent concevoir leur propre écran toujours allumé et en mode sombre pour s'approprier véritablement le téléphone. D'autres fonctionnalités innovantes, telles que Flexdrop et Three Finger Translate avec Google Lens, augmentent considérablement la productivité. En même temps, le mode raccourci de jeu, le mode joueur, les bulles de messages sur l'écran et la touche de jeu réglable créent un environnement qui vous permet de vous immerger totalement dans le divertissement. En outre, les méthodes de cryptage de pointe sur ColorOS11.1 ont été certifiées par des organismes tiers, notamment ISO, ePrivacy et TrustArc, garantissant que vos informations personnelles sont toujours stockées et transférées en toute sécurité.

M.B.