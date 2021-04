Particulièrement dans le Sud et les Hauts plateaux : M. Hemdani réitère l'appui de son département aux investisseurs

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a réitéré, à Alger, l'appui de son département aux investisseurs dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, particulièrement dans le Sud et les Hauts plateaux.

S'exprimant dans une allocution lors du Forum sur l'investissement agricole et les industries agroalimentaires organisé sous le thème "l'investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire" dont l’ouverture a été présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, M. Hemdani a souligné que cette rencontre constitue une occasion pour présenter les potentialités des investisseurs et porteurs de projets dans les domaines du développement agricole. Le ministre a salué la place particulière qu'occupe son secteur dans le système économique du pays, considérant que le développement de l'agriculture algérienne est le fruit des politiques de développement adoptées par l'Etat visant à améliorer la sécurité alimentaire, conformément au plan de relance économique. Le secteur a adopté des projets efficaces pour améliorer la rentabilité, particulièrement dans les régions du sud, de manière à renforcer la sécurité alimentaire, a fait savoir le premier responsable du secteur. Les cadres organisationnels de soutien à ces projets ont été renforcés, notamment ceux liés à la gestion des terres agricoles consacrées à l'investissement, a-t-il ajouté. Evoquant le développement de l'agriculture saharienne qui constitue, a-t-il dit, "l'une des assises de l'économie nationale" affirmant qu'elle "englobe désormais des pôles agricoles par excellence". Il a rappelé, à ce propos, la création de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS) pour la promotion de l'investissement. "L'ODAS offre des opportunités d'investissement à travers le portefeuille foncier octroyé par l'Etat dans le cadre du guichet unique mis à la disposition des investisseurs pour le développement des récoltes stratégiques conformément aux cahiers des charges", a-t-il précisé. M. Hemdani a annoncé par ailleurs la création d'un site électronique de l'ODAS pour faciliter les procédures administratives permettant aux opérateurs d'accéder à toutes les informations sur l'octroi du foncier disponible. La rencontre permettra d'échanger les vues sur les efforts supplémentaires nécessaires en matière d'investissement agricole et agroalimentaire et de développer les informations sur les opportunités d'investissement dans ce domaine.

APS