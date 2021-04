Sous la présidence du Premier ministre, Djerad : Début du Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire

Le Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire, a été officiellement ouvert lundi au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal à Alger, sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Peu avant le début du forum, M. Djerad, accompagné du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, et du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, a visité une exposition de producteurs agricoles activant dans plusieurs filières, organisée au CIC à cette occasion, où il a tenu à encourager les opérateurs présents, en les incitant à aller vers l'exportation, et en les rassurant quant à la détermination de l'Etat à les accompagner sur tous les niveaux. Organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Forum enregistre la présence de membres du gouvernement et la participation des opérateurs économiques, des organisations patronales, des investisseurs et des institutions et organismes publics et privés. La rencontre, organisée sous le thème "l'investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire", s'inscrit dans le cadre des programmes de la feuille de route du secteur pour la période 2020-2024, émanant des 54 engagements du président de la République, selon le ministère de l'Agriculture. Elle se veut être "une occasion de présenter les opportunités d'investissement d'une part, et d'autre part, permettre aux porteurs de projets et aux investisseurs potentiels d'exprimer leur volonté d'investir dans la production agricole y compris dans sa transformation tout en s'inscrivant dans l'approche développée par le secteur au titre de la promotion des investissements structurants et du développement des filières stratégiques notamment céréalière, sucrière, oléagineuse et fourragère". Pour cette manifestation, les compétences des différents secteurs concernés et les acteurs créateurs de richesse ont été mobilisés en vue d'asseoir les conditions de complémentarité et de responsabilité pour s'assurer de leur implication dans une perspective d'amélioration de la production et de la productivité, avec un impact attendu à moyen terme, sur la réduction des niveaux des importations et l'amélioration du niveau des exportations. Etant une opportunité pour promouvoir et concrétiser des projets d'investissement notamment dans le Sud et les Hauts plateaux, les organisateurs de cette manifestation veulent faire du forum une occasion d'informer les investisseurs du potentiel offert et des dispositifs de facilitation et d'accompagnements que les différents secteurs présents ont mis en place à ce titre. Les investissements dans les régions sahariennes seront à l'ordre du jour, et ce, à travers l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), qui constitue un outil important d'accompagnement des porteurs de projets. Les travaux du forum se dérouleront sous forme de panels interactifs portant sur le foncier agricole, l'irrigation et l'énergie, l'encadrement financier et enfin, l'agro-industrie, durant lesquels les opérateurs exprimeront leurs attentes et préoccupations auxquels les représentants des différentes administrations vont apporter des réponses appropriées.

M. Djerad appelle les opérateurs à investir en force dans le secteur

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, à Alger, les différents opérateurs et professionnels à investir en force dans l'agriculture pour donner l'opportunité à ce secteur de devenir le pilier central de la relance économique. Présidant l'ouverture du Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire, organisé au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal à Alger, sous le thème "l'investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire", M. Djerad a affirmé que l'agriculture " a besoin, aujourd'hui, d'un investissement fort, afin qu'elle puisse contribuer, comme pilier principal, dans la relance économique nationale escomptée". Pour M. Djerad, la relance globale du pays " dépend essentiellement de la relance de ce secteur, principal moteur de la croissance et l'appui à une industrie agro-alimentaire efficiente, à travers laquelle l'Algérie retrouvera sa place et son rôle parmi les Nations au double plan régional et international". Dans ce cadre, le Premier ministre a réitéré son appel à tous les professionnels, les investisseurs, les porteurs de projets, les opérateurs et les partenaires, à "adhérer à cet important projet de développement qui contribuera indéniablement à l'édification de l'Algérie Nouvelle à laquelle nous aspirons". Le Premier ministre a rappelé les efforts du Gouvernement visant à appuyer l'Agriculture, en vue d'assurer la sécurité alimentaire du pays et à réduire la facture d'importation des produits alimentaires, qui dépasse souvent les 10 Mds USD annuellement. Selon M. Djerad, le Forum qui est organisé sous le haut patronage du président de la République, vise à donner un nouvel élan au secteur agricole qui connaît une grande dynamique et à réaffirmer la priorité dont il jouit au titre du programme du Président, M. Abdelmadjid Tebboune qui a fait de l'Agriculture " un choix stratégique, au vu de ses effets positifs sur le plan socio-économique". Le forum qui a enregistré une forte participation des différents acteurs, notamment les investisseurs, les chercheurs et les experts, est "une occasion d'échanger les avis autour des questions en lien avec les défis auxquels fait face le secteur, à l'effet d'asseoir de nouveaux contours d'un modèle agricole moderne et développé qui consacre le développement durable et équilibré des régions du pays, en vue de concrétiser la sécurité alimentaire", a affirmé le Premier ministre.

Lutte contre les répercussions de la Covid-19: les agriculteurs algériens ont été à la hauteur du défi

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis en avant, à Alger, le rôle des agriculteurs algériens dans la lutte contre les répercussions économiques de la pandémie Covid-19 en assurant la disponibilité de tous les produits agricoles de base. S'exprimant à l'ouverture des travaux du Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire, organisé au Centre international des conférences (CIC) à Alger sous le thème "l'investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire", M. Djerad "a salué les agriculteurs qui ont été à la hauteur du défi en pleine pandémie". "Nous avons tous relevé comment le secteur de l'agriculture a contribué dans la lutte contre la pandémie en assurant les produits agricoles essentiels. Nos agriculteurs ont été à la hauteur en approvisionnant l'ensemble des marchés nationaux et en quantités suffisantes", a déclaré le Premier ministre qui a présidé l'ouverture des travaux de ce Forum avec le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, en présence du Conseiller du Président, Abdelhafidh Allahoum, des membres du Gouvernement, des opérateurs économiques et des experts. "En dépit des conditions exceptionnelles, nous avons pu, avec la contribution de l'ensemble des opérateurs dans le domaine, réaliser nombre d'acquis", a ajouté le Premier ministre. Rappelant dans ce sens, l'apport important et croissant du secteur de l'Agriculture dans le PIB avec un taux dépassant 12.4% soit une valeur de production de 25 mds dollars en 2020, contre 23 mds en 2019, M. Djerad a rappelé que le secteur de l'Agriculture assurait plus de 2,5 millions d'emplois directs. "La croissance du secteur constitue un bond qualité en dépit de la conjoncture difficile qu'a traversé le pays en raison des répercussions de la crise sanitaire", a-t-il estimé.

A.A.