L'investissement agricole et agroalimentaire : Levier de la croissance économique nationale

L'investissement dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire constitue un "levier majeur" de croissance économique nationale, ont estimé à Alger plusieurs intervenants au Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire.

Dans ce cadre, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé les différents opérateurs et professionnels à investir en force dans l'agriculture pour donner l'opportunité à ce secteur de devenir le pilier central de la relance économique. Présidant l'ouverture de ce Forum, tenu sous le thème "l'investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire", M. Djerad a affirmé que l'agriculture a besoin, aujourd'hui, d'un investissement "fort", soulignant que la relance globale du pays "dépend essentiellement de la relance de ce secteur, principal moteur de la croissance et l'appui à une industrie agro-alimentaire efficiente". Pour sa part, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a réitéré l'appui de son département aux investisseurs dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, particulièrement dans le Sud et les Hauts plateaux. Le ministre a noté que le secteur a adopté des projets efficaces pour améliorer la rentabilité, particulièrement dans les régions du Sud, de manière à renforcer la sécurité alimentaire. De plus, il a rappelé la création de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS) pour la promotion de l'investissement agricole dans le Sud du pays. "L'ODAS offre des opportunités d'investissement, à travers le portefeuille foncier octroyé par l'Etat, dans le cadre du guichet unique mis à la disposition des investisseurs pour le développement des récoltes stratégiques conformément aux cahiers des charges", a-t-il précisé. De leur côté, les opérateurs économiques, experts et responsables institutionnels présents à cette manifestation ont évoqué plusieurs défis à relever pour le développement des secteurs agricole et agro-industriel. Parmi ces défis, les participants à cette manifestation ont signalé celui de l'accès au foncier industriel, saluant les efforts faits dans ce domaine par les pouvoirs publics. Il a été évoqué, lors des panels organisés, le défi de l'irrigation et de l'énergie où a été mentionné l'intérêt de s'orienter vers des systèmes d'irrigation économiseurs d'eau et le recours au photovoltaïque dans le but de soutenir l'agriculture dans les Hauts-Plateaux et le Sud. En outre, les responsables présents ont évoqué la nécessité d'adapter les systèmes de soutien financier à la spécificité du secteur agricole, tout en soulignant l'importance des organismes de certification pour l'exportation des produits agroalimentaires.

APS