Soutenus par des prévisions encourageantes pour la demande : Les prix du pétrole en hausse

Les prix du pétrole étaient en hausse, hier, portés par des données encourageantes pour la demande d'or noir partagées par l'Opep et l'AIE, avant des stocks de brut aux Etats-unis attendus en baisse plus tard dans la journée. Vers 09H30 Gmt), le baril du Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 64,71 dollars à Londres, en hausse de 1,63%.

Les fondamentaux du marché pétrolier sont désormais "plus solides", a estimé l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en revoyant à la hausse ses prévisions de la demande pour 2021, sur fond de perspectives économiques plus encourageantes. Après une chute historique l'an dernier, la demande devrait ainsi croître de 5,7 millions de barils par jour cette année, pour atteindre 96,7 millions de barils par jour. La veille, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s'était déjà montrée un peu plus optimiste pour la demande mondiale de pétrole cette année au moment où le cartel s'apprête à assouplir les coupes dans sa production, avec un rebond mondial de la demande de brut attendu désormais à 6 millions de barils par jour en 2021. Les cours du brut algérien, le Sahara Blend, ont progressé de près de trois dollars en mars dernier, s'établissant à 65,76 dollars le baril, grâce notamment à la hausse de la demande sur les marchés internationaux, a indiqué mardi l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dans son dernier rapport mensuel. La moyenne mensuelle des prix du brut algérien est passée de 62,38 dollars/baril en février dernier à 65,76 dollars en mars, soit une hausse de 3,38 dollars/baril (+ 5,4%), selon la même source. Le Sahara Blend a été le troisième brut le plus cher en mars, après l'Angolais Girassol (66,04 dollars/baril) et le Guinéen équatorial Zafiro (65,99 dollars/baril). Le prix du brut algérien est établi en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du Nord, côté sur le marché de Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées par les raffineurs. La baisse du Sahara Blend intervient dans un contexte d'évolution positive générale des prix au marché pétrolier mondial en mars. Le prix moyen du panier de l'Opep a augmenté de 3,51 dollars (+ 5,7%) par rapport au mois de février, pour s'établir à 64,56 dollars/baril. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis janvier 2020 pour le panier de l'Opep. Le rapport de l'Opep indique, par ailleurs, que la production de l'Algérie en mars a atteint 870.000 barils par jour (Mbj), soit une baisse de 8.000 barils par rapport la production moyenne de février (878.000 Mbj). Pour leur part, les pays de l'Opep ont produit 25,042 Mbj en mars, contre 24,842 Mbj en février, selon des sources secondaires. Selon le FMI, sous l’effet de la reprise attendue de l’activité mondiale, les cours du pétrole devraient augmenter de 30 % en 2021 par rapport à leur creux de 2020, en partie du fait de la baisse de l’offre de l’OPEP+. L’institution a indiqué que les cours du pétrole ont augmenté de 39 % entre août 2020 et février 2021, en raison de l’annonce de bonnes nouvelles au sujet des vaccins et de la reprise économique rapide observée en Asie. Les marchés à terme laissent entrevoir un déport (une courbe des cours à terme orientée à la baisse), où les prix du pétrole se situent à 58,5 dollars le baril en 2021 (42 % de plus que la moyenne de 2020), puis tombent à 50,7 dollars en 2025. Les risques qui pèsent sur les prix du pétrole, a signalé le FMI, sont légèrement orientés à la hausse, car la probabilité d’une forte réduction des investissements en amont dans le secteur du pétrole et du gaz est plus forte que celle d’un ralentissement de la reprise de la demande mondiale de pétrole, du maintien des stocks à un niveau élevé et, à moyen terme, d’une rupture de la coalition OPEP+.

A.S.