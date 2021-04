Le baril de Brent valait 66,67 dollars hier : Le pétrole commence la semaine avec prudence

Les prix du pétrole hésitaient, hier, face à la propagation du Covid-19 notamment en Inde et aux négociations susceptibles d'aboutir à un assouplissement des sanctions économiques envers l'Iran. Vers 09H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 66,67 dollars à Londres, en baisse de 0,15% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de mai cédait 0,08%, à 63,08 dollars. La semaine passée, les deux références ont enregistré des gains d'environ 6%, retrouvant des prix plus vus depuis près d'un mois. Mais le regain de vigueur du Covid-19 en Inde, marché porteur pour la demande de brut, figurait lundi parmi les facteurs d'inquiétude des investisseurs. Le pays a recensé lundi un nouveau record de nouvelles contaminations : 273.810 cas sur 24 heures. C'est le cinquième jour d'affilée que le pays franchit la barre des 200.000 nouveaux cas. Les autorités de New Delhi vont en conséquence imposer à partir de lundi soir aux 20 millions d'habitants de la capitale indienne un confinement d'une semaine. "Dans le même temps, les investisseurs surveillent les tensions entre les États-Unis, l'Iran et la Russie qui pourraient avoir un impact sur les marchés du brut", a souligné Stephen Innes, d'Axi. Les discussions sur le nucléaire iranien ont fait des "progrès" à Vienne malgré la persistance de "désaccords sérieux", ont rapporté samedi des participants. "Toute avancée allant dans la direction d'une levée des sanctions sera baissière à court terme", ont indiqué Warren Patterson et Wenyu Yao, analystes chez ING. L'Iran, dont l'industrie pétrolière est soumise à embargo par les États-Unis, produit actuellement 2,1 millions de barils par jour de pétrole brut, selon les derniers chiffres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) dont le pays fait partie. Il y a trois ans, avant l'avalanche de sanctions économiques et financières américaines, Téhéran produisait 3,8 millions de barils chaque jour, un volume qui serait aujourd'hui difficile à absorber par un marché toujours fragilisé par la pandémie. Selon le FMI, sous l’effet de la reprise attendue de l’activité mondiale, les cours du pétrole devraient augmenter de 30 % en 2021 par rapport à leur creux de 2020, en partie du fait de la baisse de l’offre de l’OPEP+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole et autres pays exportateurs de pétrole non membres de l’OPEP, dont la Russie. Les cours du pétrole ont augmenté de 39 % entre août 2020 et février 2021, en raison de l’annonce de bonnes nouvelles au sujet des vaccins et de la reprise économique rapide observée en Asie. Une recrudescence des cas de COVID-19 et des difficultés dans la distribution des vaccins en début d’année ont affaibli les perspectives de la demande de pétrole et conduit la coalition OPEP+ (composée des pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ainsi que de la Russie et d’autres pays exportateurs de pétrole non membres de l’OPEP) à revoir avec plus de prudence l’assouplissement de leur décision de réduire la production de 7 millions de barils par jour annoncée en avril 2020. Les marchés à terme laissent entrevoir un déport (une courbe des cours à terme orientée à la baisse), où les prix du pétrole se situent à 58,5 dollars le baril en 2021 (42 % de plus que la moyenne de 2020), puis tombent à 50,7 dollars en 2025. Cette situation s’explique principalement par un équilibre temporaire entre l’offre et la demande, qui devrait se resserrer cette année, conformément aux projections de l’Agence internationale de l’énergie selon lesquelles les stocks de pétrole diminueront régulièrement et la demande (l’offre) de pétrole devrait atteindre 96,4 millions de barils par jour (95,5 millions de barils par jour) en 2021. Bien que des prix du pétrole durablement supérieur à 60 dollars le baril puissent entraîner une reprise notable de la production à coûts plus élevés dans des pays non membres de l’OPEP+, y compris du pétrole de schiste américain, la plupart des producteurs concernés semblent se concentrer sur l’assainissement de leurs bilans. Les risques qui pèsent sur les prix du pétrole sont légèrement orientés à la hausse, car la probabilité d’une forte réduction des investissements en amont dans le secteur du pétrole et du gaz est plus forte que celle d’un ralentissement de la reprise de la demande mondiale de pétrole, du maintien des stocks à un niveau élevé et, à moyen terme, d’une rupture de la coalition OPEP+. Le groupe Crédit Agricole, pour sa part, envisage un prix du pétrole à 62 dollars et 67 dollars par baril en moyenne pour 2021 et 2022 respectivement. « Alors que les perspectives de croissance de la demande pétrolière restent incertaines, nous envisageons un prolongement de la politique actuelle du groupe OPEP+, permettant au marché pétrolier de rester légèrement déficitaire sur le reste de 2021 et le premier semestre 2022. Ce scénario devrait maintenir les prix du pétrole entre 60 et 70 dollars par baril » Stephane Ferdrin, Ingénieur-Conseil.

A.S.