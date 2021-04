Gaz : Nette hausse des exportations gazière au 1er trimestre 2021

Les exportations gazières de l'Algérie ont enregistré une nette hausse au premier trimestre 2021 grâce à l'augmentation de sa production et de la demande de ses clients, a indiqué Sonatrach dans un communiqué.

"En dépit d'un contexte particulier lié à la prolongation de la pandémie de Covid-19, l'Algérie a enregistré un bond appréciable de ses exportations gazières durant le premier trimestre 2021 grâce à une hausse de la production, combinée au renforcement de la demande de ses clients", note la même source. L'Italie a constitué, durant le premier trimestre de l'année en cours, la première destination des exportations algériennes de gaz avec un volume total de 6,4 milliards de mètres cubes (m3), soit une progression de 109% par rapport à 2020. L'Algérie consolide ainsi sa position de deuxième fournisseur de gaz de l'Italie avec des parts de marché à 35% contre 16% durant la même période de 2020. En deuxième position vient la péninsule ibérique (Espagne et Portugal), avec un volume exporté, au premier trimestre 2021, de 4,3 milliards de m3, soit une progression de 122% par rapport à la même période de 2020, ce qui représente une part de marché de plus de 47% contre seulement 21% durant le premier trimestre 2020. Avec cette performance, l'Algérie maintient sa position de premier fournisseur de gaz sur ce marché stratégique, souligne Sonatrach. De plus, les exportations gazières ont atteint d'autres marchés historiques de Sonatrach en Méditerranée et également des pays asiatiques comme la Chine et le Bangladesh. "Ces réalisations ont été confirmées par des sources spécialisées mettant en avant l'augmentation de l'offre à partir de l'Algérie qui a permis de satisfaire une demande gazière européenne très soutenue", souligne le communiqué.

APS