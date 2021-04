Covid-19 : Les indicateurs épidémiologiques actuels "alarmants"

Les indicateurs épidémiologiques actuels relatifs au Covid-19 et aux nouveaux variants sont "alarmants", ont mis en garde le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), Fawzi Derrar et le Chef de service d'épidémiologie et de médecine préventive à l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) de Blida, Pr. Abderezzak Bouma.

Invités de l'émission "Al Siha fi ousbouu", les deux spécialistes ont affirmé que l'apparition d'une troisième vague était possible, notamment après le laisser aller observer ces dernières semaines chez les citoyens quant au respect des mesures barrières, outre la courbe ascendante des contaminations et l'augmentation du nombre des cas atteints des variants Britannique et Nigérian. Soulignant l'importance de la vigilance, ils ont mis garde contre une augmentation possible des cas d'atteinte par le virus originel et les variants qui sont, ont-t-ils dit, "une épidémie dans l'épidémie". Concernant les variants, le DG de l'IPA a indiqué qu'en dépit de leur faible nombre actuellement l'on observe une augmentation des cas, rappelant par la même occasion les capacités de l'Institut en matière de détection des nouveaux variants. Seuls les variants britannique et nigérian circulent en Algérie, a-t-il ajouté, relevant au sujet du variant Indien de faibles données, d'autant que les producteurs de vaccins œuvrent à adapter leurs produits au virus originel et aux variants. Interrogé sur la faible cadence d'acquisition des vaccins, Dr. Derrar a précisé que l'Algérie avait signé des contrats avec plusieurs laboratoires, dont Sinopharm et Pfizer, annonçant la réception en mai prochain d'une quantité de vaccins de ces deux laboratoires. Pour rappel, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, avait demandé au ministre de la Santé, lors de la dernière réunion du Gouvernement, de veiller à résorber les retards constatés dans les livraisons des vaccins anti-COVID-19 déjà commandés". Par ailleurs, il a fait savoir que l'Institut disposait de certain stock en matière des trois vaccins acquis par l'Algérie, à savoir "Sputnik V, Sinopharm et AstraZeneca (suédo-britannique)". De son côté, le Pr. Bouamra a indiqué que les effets secondaires du vaccin AstraZeneca étaient faibles par rapport à ses bienfaits pour l'humanité. Pour sa part, le directeur général des structures sanitaires au ministère de la Santé, Pr. Lyes Rahal, également membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, a affirmé que certains citoyens réticents au vaccin AstraZeneca ont été victimes de certains médias. S'agissant des ruptures enregistrées ces des dernières semaines, M. Derrar a indiqué que les hautes autorités avaient pris des "mesures urgentes" pour l'acquisition graduelle de cette matière à la fin du mois d'avril et en début de mai prochain. A ce propos, il a annoncé l'adoption de nouvelles méthodes de gestion de ces vaccins plus optimisées qu'auparavant. Le dernier bilan du ministère de la santé fait état de 200 nouveaux cas et 9 décès durant les dernières 24h.

Appel à la "remobilisation" du personnel soignant et à accélérer la vaccination

Le président de la Société algérienne d'immunologie, Pr. Kamel Djenouhat, a appelé à la "remobilisation" du personnel soignant, à accélérer la vaccination et à la "fermeté" quant au respect des mesures anti-Covid, jugeant la situation épidémiologique en Algérie "inquiétante, mais maitrisable". "On doit remobiliser le personnel soignant pour faire face à cette situation qui commence à être inquiétante. (...) Si on ne prend pas les mesures préventives le plus tôt possible, ça risque d'aller vers un nombre très élevé de cas graves et de décès", a-t-il mis en garde, lors de son passage à l'émission "invité de la rédaction" de la Chaîne 3, lançant un appel aux pouvoirs publics pour "accélérer le processus d'acquisition de vaccin". Le Pr. Djenouhat, qui est également chef de service du laboratoire des analyses biologiques à l'EPH de Rouiba, a préconisé de "revoir la stratégie de vaccination". "Puisqu'on a un problème d'acquisition de vaccin, on doit revoir la stratégie de la vaccination. On peut éventuellement épargner ceux qui ont déjà contracté le virus et aller vers les sujets âgés", a-t-il expliqué. Pour ce qui est des moyens matériels à mobiliser, Pr. Djnouhat a souligné que le ministère de la Santé devrait instruire les différentes structures hospitalières qui prenaient en charge cette infection, à l'effet d'augmenter le nombre de lits pour les malades du Covid-19, notamment dans les services de réanimation. Il considère que le "relâchement" constaté quant au respect des mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation physique, relève de "l'inconscience", estimant que la situation est "inquiétante, mais maitrisable" à condition d'agir "rapidement". Interrogé sur les différents variants du virus, Pr. Djenouhat a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'une "nouvelle maladie", mais ce qui va différer, a-t-il dit, "c'est le nombre de cas graves" qu'engendraient ces variants. A la question de savoir si on pourrait atteindre l'immunité collective par la vaccination d'ici la fin de l'année, il s'est dit pessimiste, plaidant pour une opération "massive" en la matière avec le renforcement des acquisitions tant en doses de vaccin qu'en réactifs en milieux hospitaliers pour appuyer le dépistage.

T.A.