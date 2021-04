Marchés pétroliers : Des inquiétudes et des raisons d’espérer

En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent progresse très légèrement, s’établissant la semaine passée à 66 dollars en moyenne (+1 %). Le cours du WTI (pétrole américain) reste stable à 62 dollars. Le prix spot du Brent a évolué en moyenne à 65 dollars relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers publié hier.

« La pression haussière liée au contexte libyen (force majeure sur les exportations) a été en partie compensée par des facteurs baissiers : progression surprise des stocks de brut aux États-Unis et recrudescence des cas de COVID-19 dans certains pays d’Asie en particulier » explique l’institut de recherche français. La relative faiblesse du dollar, qui se situe désormais à 1,20 d’euro contre 1,17 d’euro fin mars, a également pu peser à la baisse. La révision, par l’IATA, des perspectives du trafic aérien mondial pour 2021 constitue également un facteur baissier. Le trafic aérien mondial est désormais estimé à 43% de son niveau d'avant la crise sanitaire, contre 51% prévu en décembre. L’Ifpen évoque la hausse des stocks américains de pétrole, facteur de baisse du prix. Selon le dernier rapport hebdomadaire de l’EIA, les stocks américains de pétrole ont augmenté la semaine dernière, tandis que les stocks de distillats ont chuté et que les stocks d'essence ont très légèrement progressé. Les stocks de brut ont progressé de 0,6 million de barils (Mb), pour atteindre 493 Mb au 16 avril, alors que les analystes anticipaient une baisse de 3 Mb. Le taux d’utilisation des capacités de raffinage se situe à 85 % ce qui reste inférieur aux niveaux des années passés (en dehors de l’année 2020). Ces chiffres s’expliquent par une demande relativement faible qui se situe à 18,7 millions de barils par jours (Mb/j) au 16 avril contre 20,7 Mb/j en 2019 à la même période. Selon l’institut de recherche français, les marchés financiers ont connu un passage à vide au cours de la semaine passée en raison de la recrudescence des cas de contamination au Covid-19 dans certains pays parmi les plus peuplés. C’est en particulier le cas en Inde, au Japon ou au Brésil. Dans d’autres pays la progression se stabilise mais à un niveau élevé à l’image des Etats-Unis ou de certains pays européens. L’Ifpen pointe la situation plus positive en Israël et au Royaume-Uni, deux pays qui ont, à ce jour, réussi à fortement réduire les cas de contamination et le nombre de décès journaliers grâce à des taux de vaccination de l’ordre de 60 % et 50 % respectivement. Ce taux de première vaccination atteint 26 % en Amérique du Nord, 19 % en UE et seulement 7 % au niveau mondial. Par ailleurs, indique l’institut français, la Banque mondiale anticipe un prix du pétrole de 56 $/b en 2021. « L'évolution des prix des produits de base dépend du rythme de la reprise et de l'endiguement du COVID-19 » tel est le message délivré le 20 avril dernier par la Banque mondiale lors de la présentation de ses dernières analyses. La Banque mondiale indique que le prix des matières premières a été soutenu au 1er trimestre par la croissance économique plus forte que prévue et par le début des campagnes de vaccination. Elle souligne également l’incertitude qui plane sur la reprise pour les prochains mois. Son scénario de référence pour le prix du pétrole est proche des anticipations moyennes des analystes interrogés par Reuters en avril. La Banque mondiale anticipe ainsi un prix de 56 dollars le baril en 2021 contre 63 dollars le baril sur la base de l’enquête de Reuters. L'OPEP+ tient sa 16e réunion ministérielle, ce mercredi 28 avril 2021, qui, d’après le ministre russe de l’énergie Alexander Novak, ne devrait pas apporter de changements majeurs de politique. Les quotas de production ont déjà été définis le 1er avril pour les mois de mai, juin et juillet. Quel impact du nouvel objectif américain de baisse des émissions de CO2 ? L’Ifpen rappelle qu’au sommet virtuel mondial sur le climat, le président américain Joe Biden a indiqué que son pays réduirait ses émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005), l'objectif le plus ambitieux que les États-Unis se soient fixé à ce jour. Cela ne représente néanmoins « que » 41 % par rapport à 1990, référence retenue pour les objectifs européens (-55%). L’objectif américain pourrait avoir des impacts très favorables pour ce pays en termes de stratégie industrielle et d’indépendance énergétique. On peut en effet envisager deux conséquences pour le secteur pétrolier. L’Ifpen évoque une baisse importante de la consommation qui pourrait passer de 19 Mb/j (2021) à environ 10 Mb/j d’ici 2030 si on applique le seuil de 50 % à la consommation pétrolière. Cela signifie que ce pays devra accélérer le déploiement des solutions alternatives (biocarburants, véhicules électriques, hydrogène dé-carboné …). L’institut évoque aussi, une contrainte qui pourrait, pour le secteur de la production, être limitée à la réduction des émissions de CO2 et de méthane. Si le niveau de production n’est pas affecté, cela renforcerait l’indépendance pétrolière de ce pays. Ce schéma est en phase avec les mesures envisagées par l’API (American Petroleum Institute) fin mars de nature à la fois techniques (réduction des émissions de méthane et CO2, CCUS, hydrogène…) et réglementaires (taxe sur le prix du carbone). Le secteur pétrolier avait été reçu quelques jours auparavant par la conseillère nationale pour le climat, Gina McCarthy pour discuter des priorités communes concernant la lutte contre la crise climatique. L’institut français de pétrole note que ce schéma, en réduisant la consommation de pétrole sans limiter la production intérieure, réduirait aussi la part de marché au niveau mondial pour l’OPEP.

A.S.