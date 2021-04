Pêche : L’Algérie envisage de créer des fermes d'engraissement du thon rouge en 2022

L'Algérie compte développer sa filière du thon rouge et optimiser son quota alloué par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) à travers la création de fermes d'engraissement, a annoncé à Alger, une responsable au ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques.

"Le secteur de la pêche, à travers sa représentation aux réunions de cette commission internationale, a obtenu après plusieurs négociations, l'autorisation pour la création de fermes d'engraissement du thon rouge d'une capacité d'élevage de 1.800 tonnes pour la campagne 2022", a déclaré à l'APS la directrice de développement de la pêche au niveau du ministère, Sarah Cheniti. A l'issue d'une rencontre technique multisectorielle sur les préparatifs de la campagne de pêche au thon rouge vivant qui sera lancée le 26 mai prochain et se poursuivra jusqu'au 1er juillet, Mme Cheniti a souligné l'intérêt pour l'Algérie de développer cette filière compte tenu de la grande valeur marchande du thon rouge vivant engraissé sur le marché international comparativement au thon pêché sans engraissement qui est de moindre valeur. A ce titre, elle a évoqué les ateliers organisés par le ministère avec les professionnels pour mettre en place ces fermes d'engraissement, ajoutant qu'un arrêté ministériel est en cours d'élaboration pour encadrer cette nouvelle activité. Les quotas alloués aux opérateurs intéressés par cette pêche seront destinés exclusivement au marché local ce qui permettra, selon elle, d'augmenter la diversification des ressources halieutiques du pays. Par ailleurs, Mme Cheniti a mis en avant l'évolution de cette filière durant la dernière décennie, rappelant que la pêche au thon rouge battant pavillon national a vu une nette évolution durant ces dernières années passant de 138,46 tonnes en 2010 à 1.653 tonnes en 2020. Tout comme les autres pays membres de l'ICCAT, le quota de l'Algérie reste inchangé cette année par rapport à 2020. Ne pouvant tenir sa réunion en raison de la Covid-19, l'ICCAT a décidé de maintenir les mêmes quotas de l'année passée. Pour cette campagne, 26 opérateurs nationaux ont déposé leurs demandes d'autorisation de pêche et de participation à la campagne de pêche au thon rouge, a indiqué Mme Cheniti. Elle a précisé que les dossiers de ces armateurs professionnels spécialisés dans cette activité seront examinés par une commission qui déterminera à l'issue de ses travaux, le nombre exact de participants à la pêche au thon rouge vivant, rappelant que 23 opérateurs ont participé à la campagne précédente. Par ailleurs, une première inspection a été effectuée sur l'ensemble des navires concernés par la campagne de pêche au thon rouge. "Cette inspection préalable nous a permis de s'assurer de la disponibilité des équipements techniques nécessaires et leur adéquation avec les critères internationaux de navigabilité convenus avec l'ICCAT", a-t-elle expliqué, ajoutant que d'autres inspections auront lieu pour vérifier la conformité des navires et des équipages à la réglementation en vigueur. La rencontre technique sur les derniers préparatifs avant la sortie en mer des thoniers algériens qui participent à cette campagne a vu la participation des cadres du ministère, des directeurs de wilayas de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH), les présidents de chambres de la pêche concernés par la campagne de pêche au thon, ainsi des représentants des ministères de l'Intérieur, de la Santé et des Affaires étrangères. Les participants ont évalué l'ensemble des mesures adoptées pour faciliter la sortie des pêcheurs algériens dans les eaux maritimes internationales et garantir le respect strict des mesures sanitaires dans le contexte pandémique de la Covid-19.

La campagne de pêche 2021 lancée le 26 mai prochain

La nouvelle campagne nationale de pêche au thon rouge vivant sera lancée le 26 mai prochain et concernera un quota de 1.650 tonnes accordé à l'Algérie, a indiqué le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques dans un communiqué. Selon le ministère, les directions de wilayas de la pêche et des ressources halieutiques (DPRH) concernées par la campagne ont recensé 26 demandes d'autorisations de participation à la campagne de pêche au thon rouge de la part d'armateurs algériens spécialisés dans cette activité. "La campagne de cette année connaîtra, aussi, dans le cadre des facilitations administratives, la décentralisation de l'octroi des permis de pêche au thon rouge aux armateurs, directement au niveau des wilayas concernées", souligne la même source. Une première inspection a été effectuée sur l'ensemble des navires concernés par la campagne de pêche au thon rouge pour s'assurer de la disponibilité des équipements techniques nécessaires et leur adéquation avec les critères internationaux de navigabilité convenus avec la Commission internationale pour la préservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT). Elle sera suivie par d'autres inspections pour s'assurer de la conformité des navires et des équipages à la réglementation en vigueur, ajoute la même source. Par ailleurs, en perspective du lancement de la nouvelle campagne, dans le cadre du nouveau dispositif, le ministère a organisé lundi, soit un mois avant le démarrage de la campagne, une rencontre technique sur les derniers préparatifs avant la sortie en mer des thoniers algériens qui participent à cette campagne particulièrement marquée par les restrictions et contraintes au niveau national et régional imposées par la Covid-19. A noter que la mise en place de la nouvelle stratégie de développement de la filière du thon rouge lancée par le secteur dans le cadre du programme 2020-2024 s'articule autour de trois axes principaux : la professionnalisation et l'amélioration des capacités nationales en matière de pêche au thon vivant, la promotion du développement des capacités d'engraissement en Algérie du thon rouge vivant en encourageant l'investissement dans ce domaine par les nationaux en partenariat et l'encouragement et l'encadrement de la pêche au thon mort par les nationaux pour l'approvisionnement du marché national. "Au cours de ce dernier semestre, les trois axes de développement ont été menés de front, en concertation et avec la contribution des professionnels, et ont abouti à la mise en place d'un nouveau dispositif réglementaire publié en mars 2021 au Journal officiel n16, visant la promotion et l'encadrement de cette pêcherie sous ces différentes formes", rappelle le communiqué.

R.N.