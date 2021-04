AADL /Alger : Près de 3.000 logements de type location-vente distribués avant la fin du ramadhan

Près de 3.000 logements de type location-vente seront distribués à Alger avant la fin du mois sacré du ramadhan, a-t-on appris auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL).

«Il a été décidé de distribuer 2928 logements de type location-vente au profit des souscripteurs de 2013 à Alger, avant la fin du mois sacré du ramadhan», a déclaré à l’APS une source de l’agence. Les unités qui seront distribuées concernent les sites de Bordj El Bahri Dermouche (600 unités), Faizi (511), Ouled Fayet (417) ainsi que Reghaïa Koraichi (1400). Ces logements disposent de toutes les commodités, à savoir: l’eau, l’électricité, le gaz et les réseaux de voierie divers (VRD), a précisé la même source. L’agence avait, sur instruction du ministre de l’Habitat et du Directeur général de l’AADL, entamé l’élaboration des PV de réception concernant les ascenseurs, ainsi que pour le raccordement aux réseaux de l’eau, du gaz et de l’électricité pour garantir toutes les commodités aux bénéficiaires, indique-t-on de même source. Cette opération sera suivie d’autres opérations de distribution des logements au niveau de plusieurs wilayas du pays, selon la même source. Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Tarek Laribi avait précédemment souligné que les services de son département ministériel s’attelaient à préparer un grand programme de distribution des logements à Alger, Sétif et certaines wilayas du sud.

APS