Prévention contre les risques professionnels : Élaboration d'un décret exécutif fixant les conditions d'octroi d'agrément aux centres de formation

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, a fait état à Alger de l'élaboration d'un décret exécutif fixant les modalités d'octroi d'agrément aux établissements et centres de formation, en sus de l'adoption de programmes de formation des travailleurs en matière de prévention contre les risques professionnels.

Présidant une rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, en présence du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, M. Djaaboub a indiqué que de "nouveaux textes réglementaires ont été élaborés liés essentiellement à l'arrêté interministériel portant les prescriptions techniques de protection des travailleurs du secteur du Bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (BTPH), en sus d'un décret exécutif fixant les modalités d'octroi d'agrément aux établissements et centres de formation et d'adoption des programmes de formation des travailleurs en matière de prévention contre les risques professionnels. Dans le cadre des opérations d'inspection et de contrôle menées au niveau des entreprises et lieux de travail, le ministre a indiqué que les services de l'Inspection du travail ont effectué 116.701 visites d'inspection ayant concerné plus de 4 millions de travailleurs, soulignant que ces visites se sont soldées par "41.643 documents, dont 1970 procès-verbaux dressés pour non respect des règles de sécurité et de santé en milieu de travail par certaines entreprises". A cet effet, le ministre a appelé les parties agissantes dans le monde de l'emploi "à coordonner les efforts en vue de renforcer les mesures visant à prévenir les risques professionnels en milieu de travail et à atténuer leur impact socio-économique pour concourir à la protection de l'économie nationale et de la ressource humaine". M. Djaaboub a souligné, dans ce contexte, "l'intérêt particulier accordé par le président de la République et le gouvernement à la préservation des droits des travailleurs et à l'ancrage de la culture de prévention contre les accidents de travail et les maladies professionnelles", précisant que la célébration de cette journée mondiale "revêt un caractère particulier" cette année, vu les "conditions très difficiles" induites par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus qui exige "un effort supplémentaire permanent de prudence et de vigilance, voire le respect des mesures préventives, notamment en milieu de travail". Rappelant les mesures prises par son secteur pour alléger le poids des charges sociales qui pèsent sur les entreprises confrontées à des difficultés financières en raison de la crise sanitaire, le ministre a également fait état de la tenue de conférences et d’actions de prévention et de sensibilisation au profit des travailleurs et des employeurs. Ce sont 1 718 journées d'information qui ont été ainsi organisée en 2020 ayant touché 111 109 participants parmi les travailleurs, les employeurs et les syndicalistes, outre l’élaboration d’un guide électronique pour prévenir la propagation du Coronavirus sur les lieux de travail, a-t-il détaillé. Et de souligner que, face à cette situation exceptionnelle, la prévention des risques professionnels reste une "priorité", estimant que cette crise est "l'occasion d'adapter les systèmes de prévention et de renforcer les dispositifs actuels pour répondre aux défis imposés par cette pandémie, notamment en milieu professionnel. Il a mis l'accent, à cet égard, sur le rôle des organismes relevant du secteur du travail dans la promotion des programmes de prévention pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. Pour sa part, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a indiqué que la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail intervient cette année dans des circonstances exceptionnelles en raison de la pandémie de la Covid-19, ajoutant que le secteur de la santé «affirme clairement, à travers les prestations de la médecine du travail, l'engagement de l'Etat à garantir le droit à la protection de la santé des travailleurs. Il a souligné que la prévention et la protection contre les risques professionnels sont « un élément essentiel du développement durable ». M. Benbouzid a affirmé que pendant cette pandémie les services de la santé au travail continuent de contribuer à la lutte contre la propagation de la Covid-19, notamment en accompagnant et en conseillant les employeurs et les employés, en évaluant le risque et en élaborant des protocoles sanitaires validés par le Comité scientifique. Il a évoqué, par là même, les sacrifices des travailleuses et des travailleurs dans le domaine de la prise en charge sanitaire à l'avant-garde de la riposte à la pandémie de la Covid-19, saluant les employés du secteur de la santé pour leur dévouement à la lutte contre la pandémie de Coronavirus.

T.A.