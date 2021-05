Soutenu par le redémarrage de l’économie mondiale : Le prix du Brent remonte

En moyenne hebdomadaire, le Brent sur le marché à terme de Londres a gagné 0,9 dollar le baril (+1,4 %) pour atteindre 67 dollars le baril relève l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son analyse hebdomadaire publiée lundi. Le WTI a suivi la même tendance avec une hausse de +1,3 dollar le baril (+2,1%) pour atteindre 63,5 dollars le baril.

« Malgré la flambée des cas de COVID dans plusieurs pays dont l’Inde, le Brésil et le Japon, et la décision de l'OPEP+ d'augmenter sa production de brut, les acteurs sur le marché pétrolier sont restés optimistes la semaine dernière quant à l'évolution de la demande de pétrole » indique l’Ifpen. Dans ce contexte, les prix du brut ont poursuivi leur remontée. Les économistes interrogés par Bloomberg maintiennent leurs scénarios de prix du Brent pour 2021 à 64 dollars le baril et à 65 dollars le baril en 2022. « En moyenne sur les 4 premiers mois de l’année, le Brent est à 62,3 dollars le baril » indique l’institut de recherche français. Un autre facteur haussier pour les prix du pétrole est la faiblesse du dollar, qui a encore chuté de 2,5 % en avril par rapport aux principales devises (vendredi dernier le cours de l’euro dollar dépassait les 1,20 dollar). « D'une manière générale, le marché des matières premières est dans une forte tendance haussière. L'indice Bloomberg Commodity enregistre actuellement le plus fort déport en 15 ans, signe de tensions et de pénuries sur les marchés physiques des principales matières premières » constate l’Ifpen. Le prix du cuivre, dont la demande reflète la santé de l'économie mondiale, a ainsi dépassé les 10 000 dollars la tonne pour la première fois en 10 ans, soutenu par la demande chinoise. Mardi dernier, rappelle l’Ifpen, les ministres de l'OPEP+ ont décidé de maintenir l'augmentation progressive de leur production de brut décidée au début du mois (+2,1 millions de barils par jour (mb/j) au cours des trois prochains mois). Bien que la recrudescence des cas de Covid dans certains pays et notamment en Inde puisse retarder la reprise de la demande de pétrole, l'OPEP+ note que l'économie mondiale, toujours soutenue par des niveaux sans précédent de soutien monétaire et fiscal, devrait accélérer au second semestre et la demande de pétrole croître de +4,3 millions de barils par jour. En Inde, l'indice de mobilité des véhicules a pratiquement été divisé par deux passant de 130 début avril à 67 vendredi dernier, reflétant la fulgurance de la nouvelle vague de Covid-19 à laquelle le pays est confronté. Selon le consultant Rystad, la demande de pétrole en Inde pourrait baisser de 575 000 barils par jour (kb/j) en avril et de 915 kb/j en mai, pour atteindre 3,9 mb/j. Aux Etats-Unis, alors que les grandes villes préparent leur réouverture, la consommation de produits pétroliers légers a augmenté de +1,8% à 14,4 mb/j, selon les données hebdomadaires de l’EIA pour la semaine du 23 avril. Les stocks de pétrole brut ont très légèrement augmenté +90000 barils, mais restent inférieurs à la moyenne quinquennale tandis que les stocks de diesel ont fortement diminué +3,3 mb/j, confirmant la réalité de la reprise économique. La production de pétrole brut a légèrement diminué de 100 kb/j pour atteindre 10,9 mb/j, tout comme le nombre d’appareils de forage en activité qui a baissé d'une unité pour atteindre 342. « La tendance reste cependant haussière » indique l’Ifpen. En Europe (zone ARA), les stocks de produits pétroliers ont augmenté de 5 %. « La reprise du marché pétrolier a un impact positif sur les résultats financiers des grandes compagnies pétrolières » estime l’institut de recherche français. Au premier trimestre, les résultats financiers des 5 majors pétrolières (Exxon, Chevron, BP, Shell et Total) ont augmenté de +21%, sous l'effet d'une hausse des prix du pétrole brut de +21% et d'une augmentation des prix du gaz de +46% aux Etats-Unis, +91% en Europe et +39% en Asie, en glissement annuel. Au total, la production des Majors au 1T21 a baissé de 10 % à 9,3 mb/j. Dans l’ensemble, les résultats des Majors ont dépassé les attentes des analystes.

A.S.