Mesures préventives contre le Coronavirus : 386 infractions enregistrées à Alger en une semaine

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont enregistré, en une semaine, 386 infractions aux mesures préventives contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) suite auxquelles ont été établies 375 mises en demeure et 11 propositions de fermeture de locaux commerciaux, a indiqué, un communiqué des mêmes services.

Les services de la sûreté d'Alger ont enregistré durant la période allant du 22 au 28 avril, 386 infractions suite auxquelles ont été établies 375 mises en demeure et 11 propositions de fermeture de locaux commerciaux", a précisé la même source. Les mêmes services ont fait état de 2140 opérations de contrôle ainsi que 2233 opérations de contrôle par les services de Police et les commissions de wilaya mixtes. Ces statistiques s'inscrivent "dans le cadre du contrôle périodique des activités commerciales mené par les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par le service de wilaya de la Police générale et de la réglementation, et conformément aux mesures préventives contre la propagation du Coronavirus (Covid-19)". Par ailleurs, la brigade de police judiciaire de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais ont élucidé une affaire de détention de drogue et psychotrope destinées au trafic. Cette opération a permis l'arrestation du suspect et la saisie de 741 comprimés psychotropes et 6 bouteilles de substance psychotrope ainsi que 8 morceaux de drogue. Après parachèvement des procédures légales, le suspect a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Rais qui a ordonné sa mise en détention provisoire à l'établissement pénitentiaire El-Harrach.

