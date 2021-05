Algérie-Grèce : La coopération bilatérale dans la micro-éolienne évoquée

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a reçu l'ambassadrice de Grèce en Algérie, Nike Ekaterini Koutrakou, avec laquelle il a évoqué la mise en place d'une coopération bilatérale dans le domaine de la micro-éolienne, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée lundi au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue l'état des relations algéro-grecques et les perspectives de leur renforcement dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, a précisé la même source. A cette occasion, M. Chitour a exprimé sa volonté d’asseoir une coopération bilatérale avec la Grèce dans la micro éolienne, "une filière où ce pays est considéré comme pionnier et comme l'un des exemples d'utilisation de ce qu'on appelle également l’éolienne douce". Cette technologie est utilisée notamment pour la production de l'eau potable à partir de l'humidité, a précisé le ministère. Lors de cette rencontre, le ministre a réitéré l’objectif de l’Algérie "de s'affranchir, de manière graduelle, de la dépendance aux hydrocarbures, à travers la mise en place d’un modèle énergétique à l’horizon 2030", expliquant que ce modèle "sera axé sur l’économie et l'efficacité énergétique ainsi que sur l'exploitation du potentiel renouvelable". Le ministre a présenté, en outre, les grandes lignes de la stratégie de son département, avec le soutien de l'Etat et du gouvernement, pour la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables en Algérie, a ajouté la même source. Il s'est dit, également, persuadé que l'un des domaines à investir rapidement est celui de la formation à travers l'appui à la recherche à l’Institut de la Transition énergétique et des énergies renouvelables (ITEER), le partage du savoir-faire, et des capacités de conception et d’exploitation dans le domaine de la géothermie. De son côté, l'ambassadrice de Grèce a exprimé "la disposition de son pays à développer avec l'Algérie une coopération et un partenariat dans les différentes filières et disciplines du renouvelable et en particulier celles où la Grèce dispose d'un avantage d'expérience et d'expertise". La diplomate grecque s'est dite, également, convaincue que la coopération algéro-grecque va se développer davantage et gagner en force dans les domaines de l'énergie durable, notamment l’appui à la formation, d’autant que la Grèce dispose d’un centre de classe mondiale dans la recherche pour les énergies renouvelables, a noté le communiqué. A l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de "mettre en place des points focaux dans les meilleurs délais et d’identifier par visioconférence -crise sanitaire oblige- les axes de coopération dans les domaines des énergies renouvelables et du développement durable", a-t-on souligné de même source.

Algérie-Inde: établir une coopération dans les énergies renouvelables

Le ministre de la transition Energétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour a reçu, à Alger, l’ambassadeur de la République de l’Inde, Gaurav Ahluwalia, avec lequel il a évoqué les possibilités d'établir une coopération dans les domaines des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère. Cette audience a été "une opportunité pour les deux parties d'échanger sur la qualité de la relation bilatérale entre l'Algérie et l'Inde et de mettre l'accent sur les possibilités d'établir une coopération solide et diversifiée dans les domaines des énergies renouvelables", a précisé la même source. M. Chitour a fait part, lors de cette rencontre, de "l'ambition de l'Algérie d'investir dans le domaine des énergies renouvelables et de réussir sa transition énergétique, en créant le cadre et le climat favorable à l'investissement notamment dans la géothermie, l’énergie solaire et l’hydrogène vert". Il a exprimé également auprès de l'ambassadeur de l'Inde le souhait d’être accompagné dans le cadre de l'Alliance solaire internationale (ASI), une initiative lancée lors de la COP21, a fait savoir le communiqué. "L’objectif de l’ASI est d’obtenir un déploiement rapide et massif dans les pays riches en rayonnement solaire mais où les risques sont encore perçus comme élevés. L’ASI met en place des outils concrets, des mesures de renforcement des capacités et des instruments financiers innovants. Elle projette de faciliter l’installation de plus de 1000 GW de capacité supplémentaire d’ici 2030, avec un financement estimé à plusieurs milliards de dollars sur la même période", a noté la même source. De son côté, l’ambassadeur de l’Inde s'est montré disposé à défendre ce projet d'accompagnement. Il fait part, en outre, de "sa disponibilité à réunir toutes les conditions dans le cadre de l'Alliance solaire internationale (ASI) et l’appui des sociétés indiennes notamment dans le domaine du solaire avec l'entreprise indienne Larsen & Tourbo Hydrocarbon Engineering Limited India (LTHE)", a-t-on souligné de même source.

R.N.