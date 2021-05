Développement durable : Appel à la mise en place d'un atelier de suivi de la mise œuvre des ODD

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a appelé, dans un communiqué, à la mise en place d’un atelier national de suivi de la mise en œuvre de l'objectif 16 parmi les Objectifs du développement durable (ODD), qui regroupera le ministère de la Communication, des syndicats et des journalistes, ainsi que des universitaires.

Le CNDH "appelle à la nécessité d'ouvrir un atelier national avec toutes les parties concernées, à savoir le ministère de la Communication, des syndicats et des journalistes et des universitaires pour élaborer des indicateurs nationaux à l’effet de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif no 16 des ODD" et "la mise en place d'un mécanisme national chargé d’assurer l’opération de révision et d'interpellation concernant cet objectif". L'objectif 16 des ODD prévoit la promotion de "l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous". Le CNDH a également appelé à "l’accompagnement des médias qui souffrent financièrement" et à œuvrer pour "assurer la transparence, notamment vis-à-vis des grandes entreprises d’internet", saluant "la poursuite d’hébergement des sites internet nationaux dans le domaine DZ, et le renforcement des capacités des médias et du savoir-faire informationnel qui permet l'approbation, la valorisation et la défense de la presse". Concernant les prochaines élections, le Conseil a estimé que "le parachèvement du socle démocratique nécessite la disponibilité d'informations transparentes et fiables à même de contribuer à la sélection de représentants compétents lors des prochaines élections, loin de la manipulation de l'opinion publique, l’attisement de la haine et de la violence". A ce propos, le CNDH a exprimé sa "préoccupation face à l’émergence d’un discours anti-médias et la montée du harcèlement des journalistes" appelant l’ensemble des journalistes qui en souffrent à se défendre conformément à leur droit constitutionnel". Par ailleurs, il a estimé que "le pluralisme médiatique, le droit à l'information, l’accès à l’information et la capacité d'exprimer des opinions critiques sont des facteurs clés du débat démocratique", soulignant que "les journalistes et les professionnels des médias jouent un rôle majeur dans la défense de ces libertés fondamentales". Il a également souligné qu'il existait une « relation étroite entre le droit à la liberté d'expression et l'accès à l'information dans les 17 ODD".

Signature d'une convention-cadre entre la Médiature de la République et le CNDH

Une convention-cadre a été signée, mardi à Alger, entre la Médiature de la République et le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) visant à renforcer les voies et moyens de la coopération entre les deux organes. La convention a été signée par le Médiateur de la République, Karim Younes et le président du CNDH, Bouzid Lazhari lors d'une rencontre sur "la définition des règles de compétences en matière de traitement des requêtes et du mécanisme de coopération entre les deux organes". Intervenant à l'occasion, M. Karim Younes a indiqué que la convention est considérée comme "un mécanisme opérationnel pour relancer la coopération entre les deux institutions à travers l'échange des requêtes entre celles-ci, à chaque mauvaise orientation de la requête adressée par le citoyen", soulignant qu'"il est difficile, pour certaines questions, de définir les compétences, qu'il s'agisse des droits ou des libertés". La coopération porte également sur "la mise en place d'un guichet unique à cet effet dans chaque wilaya et la constitution d'une commission commune formant un mécanisme de veille pour la mise en œuvre des clauses de la convention". Le président du CNDH, Bouzid Lazhari a, pour sa part, affirmé que l'édification d'un Etat de Droit passe par l'ouverture des portes au citoyen lorsque celui-ci se voit atteint dans ces droits et sa dignité", mettant en avant la volonté politique au plus haut niveau de l'Etat, en ce sens que le Président de la République veille à placer les droits de l'homme "au centre de sa politique et de son attention". Concernant la convention cadre, le même intervenant a affirmé que le mécanisme de coopération œuvre, à travers le guichet commun, au "tri des doléances des citoyens avant de les soumettre à l'instance concernée (Médiateur de la République ou le Conseil national des Droits de l'Homme) en informant le citoyen, et ce, dans le souci de faciliter le travail de l'administration". La coopération entre les deux instances dans la prise en charge des préoccupations des citoyens intervient à la lumière des "conditions difficiles que traverse le pays en raison de l'exploitation politique de la conjoncture à travers les manœuvres visant l'escalade en vue de ternir l'image du pays", a-t-il poursuivi. Faisant savoir que l'Algérie était victime d'"un complot", le même intervenant a relevé "l'existence de membres à l'étranger qui diffusent des mensonges (...) à travers un discours destiné à des jeunes victimes de leurs situations socioéconomiques, et ce, dans le souci de les mobiliser contre les institutions d'Etat". A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, M. Lazhari a déclaré, dans ce sens, qu'"Il n'y a pas de liberté absolue", faisant état d'une série de garde-fous à l'instar de "l'ordre public, la défense nationale, la réputation des individus, la santé et la Morale". "Les journalistes et les professionnels, étant des faiseurs d'opinion publique, doivent jouir d'une liberté totale dans ce cadre", a-t-il affirmé.

