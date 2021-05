Logements publics : Ouverture prochainement de succursales bancaires algériennes dans des pays africains et européens

Le ministre des Finances, Aïmen Benabderrahmane a annoncé, à Blida, l’ouverture " dans les prochaines semaines" de succursales de banques algériennes, dans des pays africains et européens. "Des succursales des banques nationales seront ouvertes dans les prochaines semaines, au niveau d’un nombre de pays africains et européens", a indiqué le ministre, dans une déclaration à la presse, en marge du lancement de la commercialisation des prestations de la finance islamique, à la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR).

Observant que "le taux d’avancement des préparatifs de ce projet est de près de 90%". Il a ajouté que cette mesure vient en réponse aux doléances d’opérateurs économiques, relatives à l’ouverture de succursales bancaires à l’étranger, afin de faciliter leurs transactions, a-t-il souligné, relevant que la concrétisation de ce projet a été retardée" en raison de la pandémie du coronavirus, qui a impacté les différentes transactions et activités économiques à l’échelle mondiale". Interrogé sur la possibilité d’ouverture de bureaux de change, M. Benabderrahmane, a répondu que ce type de bureaux "sont disponibles au niveau des pays comptant un grand nombre de touristes vu que ces établissements sont destinés à couvrir leurs besoins et non pas pour les citoyens résidants". Le ministre des Finances a, par ailleurs, lancé un appel aux opérateurs en possession de grandes sommes d’argent, à les "déposer au niveau des banques". Il a signalé que ces fonds seront destinés au "financement de projets économiques qui permettront une relance effective de l’économie nationale et de rétablir la valeur de la monnaie nationale", car "la valeur de la monnaie d'un pays est tributaire de la force de son économie, et la préservation de cette valeur est un défi national à relever, avec les efforts concertés de tous les opérateurs économiques".

LP : Le cadre réglementaire relatif à la régularisation des actes des terrains parachevé fin mai

Le ministre des Finances, Aymen Benaderahmane a annoncé depuis Blida le parachèvement, fin mai, du cadre réglementaire relatif à la régularisation des actes de propriété des terrains destinés à la réalisation de logements publics, toutes formules confondues. Dans une déclaration à la presse en marge du lancement des prestations de la finance islamique à la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR), le ministre a indiqué qu'il "sera procédé à la fin du mois en cours au parachèvement du cadre réglementaire relatif à la régularisation des actes de propriété des terrains sur lesquels, divers projets de logements y compris privés, ont été réalisés", qualifiant ce dossier d'"urgent". "La finalisation de ce cadre réglementaire en coordination avec les différents secteurs ministériels concernés permettra la régularisation des actes de milliers de logements dont les propriétaires bénéficieront du livret foncier", a-t-il souligné. "Il est inconcevable de ne pas régulariser des actes de bâtisses dont certaines ont été construites dans les années 90", déplore M. Benaderahmane. A ce propos, le ministre a fait état du lancement par son département d'une opération d'assainissement des fonciers sur lesquels des logements publics et privés ont été construits et dont la situation n'a pas été régularisée à ce jour. M. Benaderahmane a ordonné l'organisation de campagnes de sensibilisation pour faire connaitre aux citoyens et aux opérateurs économiques n'ayant pas payé leurs impôts, les facilitations prévues dans la loi de finances (LF 2021) concernant leur exemption du paiement des pénalités de retard en cas de régularisation de leur situation avant la fin de 2021. A une question sur le sort de l'argent pillé, le ministre a fait savoir que "le décollage économique du pays n'est pas tributaire de cet argent qui sera remis au Trésor public, précisant que sa "récupération est une consécration de la justice". Pour rappel, le ministre avait entamé sa visite dans la wilaya de Blida par le lancement, au niveau de l'Agence de la Banque d'agriculture et de développement rural (BADR) (Centre-ville), des prestations de la finance islamique, avant de se rendre aux sièges des directions des Impôts et des Domaines où il a entendu les préoccupations des employés et donner des instructions pour la prise en charge des préoccupations des citoyens.

Lancement des prestations de la finance islamique à l'agence BADR

Le ministre des Finances, Aïmen Benabderrahmane a procédé, à Blida, au lancement, au niveau de l'Agence de la Banque d'agriculture et de développement rural (BADR), des prestations de la finance islamique, dont les produits sont attendus par une large catégorie de la population "réticente à l'égard des produits classiques de la banque", a-t-il dit. "La BADR lance à partir d'aujourd'hui un bouquet de 14 produits en conformité avec les préceptes de la Chariaà islamique, dont six relatifs aux comptes courants et aux comptes épargne et les huit autres destinés au financement de projets d'investissement, des besoins d'exploitation et des opérations d'exportation dans tous les secteurs, notamment l'agriculture et l'industrie de transformation", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse. M.Aïmen Benabderrahmane, qui a assuré la "conformité de ces nouvelles prestations aux préceptes de la Chariaà islamique", a cité particulièrement la garantie de la "plus importante condition stipulée par l'Autorité charaïque nationale de la Fetwa relevant du Haut conseil islamique (HCI), relative à la séparation totale des activités de la banque classique de celles de la finance islamique, tant au plan du système informatique que des employés de la banque", a-t-il expliqué. La généralisation des produits de la finance islamique à travers les agences de la BADR des 58 wilayas du pays, sera effective avant la fin de l'année 2022, sachant que cette banque compte le plus important réseau bancaire national avec 327 agences. Le ministre des Finances a souligné, à l'occasion, le "rôle important que peut jouer cette nouvelle prestation dans l'attraction des liquidités qui circulent sur le marché parallèle, par le relèvement de l'inclusion financière et l'amélioration de la qualité des prestations fournies aux clients", a-t-il observé. Il a affirmé, à ce titre, l'engagement de son département à soutenir "toutes les banques dans le lancement de ces produits et à œuvrer au dépassement de différentes difficultés, tout en assurant les conditions nécessaires pour la réussite de la finance islamique en Algérie", a-t-il dit, annonçant le lancement dans "les prochains jours" de cette nouvelle prestation au niveau de l'agence Amirouche (de la BADR) à Alger. Lors de sa rencontre avec les employés de la banque, M. Benabderrahmane a particulièrement insisté sur l'impératif de "simplifier les procédures d'ouverture des comptes bancaires, en vue de restituer la confiance du citoyen". Il a, également, proposé une extension des heures de travail au niveau d'au moins trois agences de la wilaya, jusqu'à 18H30.

A.A.