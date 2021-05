Importation : Mise à jour de la liste des opérateurs économiques

Le Centre national du registre de commerce (CNRC) procède à la mise à jour de la liste des opérateurs économiques exerçant une activité d'importation pour une meilleure régulation des importations, a indiqué à Alger le directeur général (DG) de l'établissement, Mohamed Slimani.

L'actualisation de cette liste est réalisée parallèlement à l'adaptation des registres de commerce à la nouvelle nomenclature des activités économiques, a précisé M. Slimani sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale. Cette opération permet une meilleure régulation des importations à travers l'identification précise des opérateurs concernés et la moralisation de l'activité commerciale, a ajouté le responsable, soulignant son incidence sur le niveau de conformité des produits importés aux normes de santé et de qualité. La nomenclature des activités économiques a connu quelques modifications, notamment l'introduction de nouveaux symboles et appellations permettant d'identifier le titulaire de la marchandise et mieux définir les responsabilités. Les opérateurs économiques ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour adapter leurs registres de commerce. Concernant le registre de commerce électronique, l'intervenant a fait savoir que 68% des commerçants étaient d'ores et déjà passés à cette formule, le dernier délai étant fixé au 31 décembre prochain. S'agissant des comptes sociaux des sociétés par actions (SPA) et des entreprises unipersonnelles, le CNRC a enregistré le dépôt en ligne de 4.000 comptes sociaux pour l'exercice 2020. Par ailleurs, 116 entreprises ont été créées via la plateforme électronique lancée officiellement à cet effet le 1er mars dernier. En matière de troc, le CNRC recense 252 personnes physiques et 32 personnes morales exerçant cette activité.

APS