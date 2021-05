Habitat : M. Djerad a présidé la cérémonie de distribution de 5000 logements de différentes formules à Alger

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, à Alger, la cérémonie de remise des décisions d'attribution et des clés de 5000 logements de différentes formules. Dans une déclaration à la presse, M. Djerad a affirmé que la livraison des logements aux citoyens est "un devoir national envers tous les Algériens et Algériennes".

Soulignant que cette opération est l'une des "positions honorables" du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a soutenu dans son programme que "le logement est la base de la justice sociale dans notre pays". Le Premier ministre a inspecté des logements concernés par la distribution ainsi que les structures environnantes et les aires de jeux, soulignant la nécessité d'utiliser les matières premières locales et de favoriser les énergies renouvelables. L'opération de distribution concerne 3000 logements de type location-vente répartis sur les sites de Korichi à Reghaia (1400 unités), Dermouche à Bordj El Bahri (600 unités), la cité Faizi à Bordj El Bahri (473 unités) et Ouled Fayet (417 unités sur un total de 1500 unités). Au niveau des sites de Semrouni et Roukhi situés respectivement à Ouled Fayet et Souidania, 562 logements de type public locatif ont été distribués, outre 1513 autres unités de type promotionnel public (LPP) à "Plateau" (Ouled Fayet Est). Organisée par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, la cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller du Président de la République, des membres du gouvernement et le wali d'Alger.

70% des projets parachevés ou en cours de réalisation

Soixante dix pour cent (70%) des projets inscrits au titre du programme national de logements, qui prévoit la réalisation de plus de 1,2 million d'unités, sont parachevés ou en cours de réalisation, selon un bilan présenté lors de la visite du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de projets de logements dans la capitale. Il ressort du bilan dressé par le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville que sur un total de 1.239.201 logements programmés, 199.753 unités (16% du programme) ont été parachevées en 2020/2021 et 667.727 autres sont en cours de réalisation (54%). Les travaux de réalisation de 371.721 autres logements programmés n'ont pas encore démarré, soit 30 % du programme tracé, selon le bilan. Concernant la répartition de ce programme par quotas, le bilan fait état de 397.393 logements location-vente (AADL), dont 308.647 en cours de réalisation et 60.126 parachevés, et de 226.104 logements publics locatifs (LPL), dont 151.087 en cours de réalisation et 56.493 unités parachevées. Jusqu'au 25 avril dernier, le nombre des Logements publics locatifs (LPL) a atteint 66.838 unités (un chiffre qui comprend également les logements achevés avant fin 2020), selon la même source. Concernant le bilan des programmes livrés en 2020-2021, le nombre des logements a atteint 233.910 unités, ajoute-t-on de même source. Le bilan élaboré par la wilaya d'Alger indique que le programme global destiné à la capitale compte 174.105 unités, dont 114.145 de type location-vente, 18.085 Logements publics locatifs (LPL), 14.321 Logements promotionnels publics (LPP), 13.075 Logements sociaux participatifs (LSP), 13.203 Logements promotionnels aidés (LPA) et 1.276 Logements du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS). Sur l'ensemble du programme, 137.681 unités sont en cours de réalisation, soit 80% des logements programmés dans la wilaya d'Alger parallèlement à la réception de 10.794 unités (6 % du programme). La réalisation de 12.545 unités (7%) n'a pas encore été lancée, selon le bilan qui fait état également de l'arrêt des travaux au niveau de 12.085 unités (7%).

234.000 logements distribués depuis 2020 en faveur de près de 1.150.000 citoyens

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué, à Alger, que 234.000 unités de logement ont été distribuées, à l'échelle nationale, au profit de 1.150.000 algériens, depuis le début de l'année 2020 à ce jour. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la cérémonie de remise de 5000 clés de logements de différentes formules, M. Djerad a affirmé que "la livraison des logements aux citoyens est un devoir national envers tous les Algériens et Algériennes et un principe consacré par la Constitution", soulignant que cette opération est l'une des "positions honorables" du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a soutenu dans son programme que "le logement est la base de la justice sociale dans notre pays". "L'Algérie est un Etat fondé sur la justice sociale depuis la déclaration du 1er novembre", a-t-il poursuivi. M. Djerad a rappelé que la période 2020-2021 a vu le lancement de la réalisation de 160.000 logements. Le Premier ministre qui a relevé "le grand retard accusé dans plusieurs domaines", a souligné que le gouvernement tend à alléger les souffrances des citoyens et à concrétiser les engagements du Président de la République prévus dans son programme et ses interventions durant cette période". Depuis le début 2020 au 31 mars 2021, un programme de 1.020.000 logements a été prévu, dont 218.801 unités dans le cadre des nouveaux programmes, 667.727 unités en cours de réalisation, 199.753 logements fin prêts, 371.721 pas encore entamés et 231.577 unités de logement remises. Le Premier ministre a présidé, lundi à Alger, la cérémonie de remise des décisions d'attribution et des clés de 5000 logements de différentes formules. M. Djerad a fait état du relogement de 25.000 citoyens à Alger, selon le standard international de 5 membres/famille. Il s'agit de la distribution de 3000 logements de type location-vente répartis sur les sites de Korichi à Reghaia (1400 unités), Dermouche à Bordj El Bahri (600 unités), la cité Faizi à Bordj El Kiffan (473 unités) et Ouled Fayet (417 unités sur un total de 1500 unités). Au niveau des sites de Semrouni et Roukhi situés respectivement à Ouled Fayet et Souidania, 562 logements publics locatifs ont été distribués, outre 1513 autres unités de type promotionnel public (LPP) à "Plateau" (Ouled Fayet est). A noter que les différents sites ont été dotés d'infrastructures et d'équipements économes en énergie. Le Premier ministre qui était accompagné d'une délégation, a inspecté, en marge de la cérémonie, des logements distribués dans les sites 1257+256 LPP à Plateau (Ouled fayet est). Il a mis l'accent sur l'importance de la qualité et la nécessité d’utiliser des matériaux de construction locaux, insistant notamment sur l'importance de prévoir des espaces verts, des aires de jeux et des infrastructures publiques. La délégation a, par la suite, visionné un court-métrage illustrant un échantillon des logements distribués dans plusieurs régions du pays et deux expositions sur l'état d'avancement du programme national du relogement (PNR) et le programme de l'habitat de la wilaya d'Alger.

