Marchés pétroliers : Les cours évoluent avec les indicateurs économiques

En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent progresse très légèrement, s’établissant la semaine passée à 68 dollars le baril en moyenne (+1,4 %). Le prix spot du Brent a évolué en moyenne à 68,7 dollars le baril.

La fermeté du prix du Brent et des marchés financiers s’explique par des indicateurs économiques favorables en particulier en Europe et aux Etats-Unis indique l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen) dans son « tableau de bord », sur les marchés pétroliers, publié lundi. La hausse des indices du prix des produits de base au mois d’avril conforte cette idée d’une reprise économique solide. « Ces indicateurs ont pris le pas sur les craintes inflationnistes évoquées en début de semaine dernière, synonymes de hausse possible des taux directeurs » relève l’institut de recherche français. En fin de semaine, le prix du Brent n’a pas été affecté par des indicateurs décevants concernant l’emploi aux Etats-Unis. « Si la problématique des contaminations à la Covid-19, en particulier en Inde, reste en arrière-plan, la progression des vaccinations, surtout dans les pays occidentaux, incite à un optimisme prudent » estime l’Ifpen, indiquant que les cours du pétrole évoluent avec les indicateurs économiques. L’institut de recherche français rappelle que la Banque mondiale a publié le 5 mai, les prix et les indices des matières premières pour le mois d’avril. Si l’indice du prix des énergies est en léger retrait (-0,5 %) d’un mois sur l’autre, les indices non énergétiques progressent de 2,7 %, incluant une hausse de 1,9 % pour les produits agricoles et de 4,6 % pour les métaux. Ces deux derniers indices ont progressé de respectivement 11 % et 28 % depuis décembre. Le cours du cuivre, qui atteint un nouveau sommet la semaine passée, a progressé de 20 % en moyenne mensuelle entre décembre et avril. Ces indicateurs retrouvent des niveaux élevés susceptibles à terme de créer des tensions dans certains pays émergents et de renforcer les tensions inflationnistes. Reflet de la croissance économique, ils constituent des indicateurs pertinents pour comprendre une partie de la hausse des cours du pétrole depuis décembre (+ 30 %). L’Ifpen évoque aussi la baisse des stocks américains, comme facteur de hausse du prix. Selon le dernier rapport hebdomadaire de l’EIA, les stocks américains de pétrole ont diminué la semaine dernière de 8 millions de barils (Mb) à comparer à un recul de 2,3 Mb anticipé par un sondage Reuters. Cette baisse reflète la progression du taux d’utilisation des raffineries (86,5 %) et la diminution significative des importations de pétrole d’une semaine sur l’autre (-2,7 Mb/j). La production de pétrole, qui reste stable à près de 11 millions de barils par jour (Mb/j), devrait progresser dans les prochains mois avec la hausse de l’activité de forage sous réserve de la fermeté persistante du prix du pétrole. « Le prix du pétrole constitue le facteur déterminant pour le niveau de la production comme le rappelait l’EIA dans son dernier rapport de long terme (voir les scénarios de production américaine de pétrole en fonction des scénarios retenus pour les prix du pétrole » analyse de l’Ifpen.

Baisse cumulée de -27 % des investissements amont sur 2020 et 2021

Dans une étude publiée le 6 mai, Rystad Energy a estimé à 285 milliards de dollars (G$) le recul des investissements entre 2020 et 2021 par rapport à ce qui était envisagé avant la Covid-19. Les baisses atteignent 96 G$ (-39 %) pour les shale oil, 92 G$ (-20 %) pour les gisements existants et 78 G$ (-28 %) pour les nouveaux gisements. Rystad Energy considère de plus un recul structurel des investissements jusqu’en 2025. Ces réductions entrainent des reculs de l’offre pétrolière, par rapport à un scénario établi avant la crise de la Covid-19, de l’ordre de 3 Mb/j à partir de 2021 pour les huiles de schiste. Pour les nouveaux gisements, les effets se font surtout sentir à partir de 2023, atteignant -2,8 Mb/j en 2025 et -4 Mb/j en 2030. Il convient de comparer ces chiffres au potentiel de hausse de la production de l’OPEP que l’on peut estimer désormais entre 4 et 6 Mb/j (avec ou sans Iran). Il convient également de tenir compte de la baisse structurelle de la demande pétrolière du fait de la crise liée à la Covid-19, estimée à plus de 3 Mb/j en 2025 par l’AIE dans son dernier rapport de long terme (WEO 2020). Le bilan entre effet investissements (- 6 Mb/j en 2025), potentiel OPEP (4 à 6 Mb/j) et recul de la demande (-3 Mb/j) laisse envisager un scénario possible d’équilibrer précaire faute de marge importante de production. Une situation susceptible de créer une pression régulière sur le prix du pétrole dans les prochaines années. Par ailleurs l’Ifpen évoque le rapport « Global Trends report 2040 » qui souligne les changements géopolitiques envisageables dus à la transition énergétique. Ce rapport du National Intelligence Council américain étudie les forces structurelles susceptibles d’impacter le long terme, regroupées en quatre thèmes, démographie, environnement, économie et technologie. Le chapitre « environnement » traite bien évidement de la transition énergétique. Il souligne, entre autres, la fragilité des pays producteurs de pétrole en dehors de ceux qui pourront produire à moindre coût et diversifier leurs économies.

A.S.