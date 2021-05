Article 49-51, importations de véhicules, médicaments : Aplfc 2021 : Les principales mesures législatives

L’avant-projet de loi de finances complémentaire pour 2021 (Aplfc) prévoit plusieurs mesures législatives. En matière de facilitation en faveur de l’investissement le gouvernement propose la suppression de l’effet rétroactif, de l’obligation de se conformer à la règle de partenariat 49/51%.

Pour les sociétés commerciales comportant un ou plusieurs associés étrangers exerçant l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état. Depuis la promulgation de la loi de finances pour l'année 2021, les services du ministère du Commerce ont reçu plusieurs demandes émanant d'opérateurs économiques importateurs, ainsi que des notes verbales émises par de nombreuses ambassades étrangères accréditées en Algérie, s'informant principalement de l'effet rétroactif des dispositions de l'article 139, relatives à l'obligation de respecter la règle des 49-51% pour l'exercice de l'activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état par des sociétés commerciales comprenant un ou plusieurs partenaires étrangers, avec la nécessité de se conformer à cette procédure avant le 30 juin 2021. « Pour tenir compte de ces doléances et pour éviter toute rareté ou des difficultés d'approvisionnement du marché national des produits importés de large consommation ou ceux ayant une spécificité particulière non produits ou dont la production est insuffisante en Algérie, il est proposé l'amendement de l'article dont il s'agit par la suppression de l'alinéa stipulant la mise en conformité des sociétés concernées avant le 30 juin 2021 » indique le texte dans l’exposé des motifs. L’Aplfc 2021 prévoit, aussi, la séparation du dispositif de dédouanement pour la mise à la consommation des véhicules de tourisme de moins de trois ans d’âge, à l’effet de débloquer, les opérations d’importations des véhicules de transport des personnes et des marchandises, neufs, y compris les tracteurs et les véhicules à usages spéciaux. L’article 110 de la loi de finances 2020 a autorisé l’importation de véhicules neufs et usagers de moins de trois ans. Cet article a été promulgué dans l’objectif de minimiser la pression sur le marché local de véhicules à travers l’importation de véhicules usagers de moins de trois ans, ainsi que les véhicules neufs. Le gouvernement rappelle que l’interdiction de l’importation de véhicules est faite par le décret exécutif n°19-12 du 24 janvier 2019, modifiant et complétant le décret exécutif n°18-02 du 27 janvier 2018, portant désignation des marchandises soumises aux régime de restriction à l’importation. L’article 110 avec son premier alinéa concernant l’autorisation d’importation de véhicules neufs, avec le renvoi à un arrêté interministériel des affaires étrangères, de l’intérieur, des finances et des mines, qui ne prévoit pas l’implication des secteurs les plus concernés et qui sont le commerce et l’industrie, ne semble pas applicable, est nécessite un amendement immédiat. L’amendement de l’article 110 de la loi de finances pour 2020 a pour objectif de séparer les mesures relatives aux véhicules neufs de celles relatives aux véhicules d’occasion, Il s’agit donc, de réviser la rédaction de l’article 110 pour qu’il traite uniquement les véhicules d’occasion, avec le renvoi à un texte réglementaire pour cadrer les conditions et les modalités de son application. Toujours en matière de facilitation de l’investissement l’Aplfc 2021 propose l’élargissement du bénéfice de la réfaction de 75% de la TAP pour les installateurs de Kit GPL-C. La mesure a pour objet l’élargissement du bénéfice de la réfaction de 75% de la TAP, pour les installateurs de Kit GPL/C. Pour rappel, les dispositions de l’article 22 de la loi de finances pour 2021 ont fait bénéficier la vente au détail du GPL/C et GNC de la réfaction de 75%, pour encourager les opérateurs économiques à investir dans la commercialisation de ces carburants. Aussi, dans le but de promouvoir la motorisation en GPL/C et par conséquent, la diminution des importations des carburants, il est proposé de faire bénéficier, également, les installateurs de Kit GPL/C d’une réfaction de 75% au titre du chiffre d’affaires qu’ils réalisent. L’Aplfc 2021 prévoit plusieurs mesures de soutien accordées au secteur de la santé. Il prévoit, entre autres, m’extension de l’exemption de la TVA et des droits de douane, aux matières premières entrant dans le processus de production des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux utilisés dans la riposte à la pandémie du coronavirus « Covid-19 » et ce, à l’instar des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des équipements de détection, des accessoires et pièces de rechange de ces équipements dont la liste est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Il y a, également, modification de la redevance sur les demandes, d’inscription, d’autorisation, de certification et de renouvèlement dans le cadre des produits pharmaceutiques ainsi que de la taxe applicable sur chaque demande d’enregistrement de produit pharmaceutique et sur chaque contrôle de lot de produit pharmaceutique.

A.S.