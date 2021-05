Avant-projet de loi de finances complémentaire 2021 : Révision à la hausse des dépenses budgétaires

Le projet du budget prévu dans l’avant-projet de loi de finances complémentaire 2021 (Aplfc) s’inscrit dans la consolidation des actions et mesures entreprises dans le cadre de la loi de finances initiale 2021, visant d’une part à atténuer les effets négatifs de la pandémie et d’autre part à renforcer le soutien de l’activité productive et du pouvoir d’achat des citoyens en vue d’une relance simultanée de la production et de la consommation.

La révision à la hausse des dépenses budgétaires, par rapport à la Loi de Finances Initiale, prend en charge des dépenses supplémentaires liées, aux effets induits par la pandémie du virus Covid-19, à la demande en investissement des secteurs, à la réorganisation territoriale, au programme spécial de rattrapage au profit de certaines wilayas et à la prise en charge financière de l’élection législative. La combinaison de ces actions qui devraient aussi bien répondre aux effets négatifs de la pandémie sur les agents économiques qu’en matière d’investissement sectoriel et de réorganisation du territoire, auront des impacts sur les recettes et les dépenses de l’Etat. L’Aplfc table sur des recettes budgétaires estimées à 5331,8 milliards de dinars, contre 5328,2 milliards de dinars dans la loi de finances initiale (LFI) 2021. La fiscalité pétrolière budgétisée dans l’Aplfc 2021 s’élèverait à 1927,05 milliards de dinars, contre 1919,2 milliards de dinars dans la LF 2021. Les ressources ordinaires se situeraient à 3404,8 milliards de dinars dans l’Aplfc pour 2021, contre près de 3409 milliards de dinars dans la LF 2021.

Creusement du déficit budgétaire

Les dépenses budgétaires se situeraient à 8642,7 milliards de dinars dans l’avant-projet de la Loi de finances complémentaire 2021, contre 8113,0 milliards de dinars votées dans la Loi de Finances Initiale, soit une hausse de 529,7 milliards de dinars. Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 5664,5 milliards de dinars contre 5314,5 milliards de dinars prévues dans la LFI 2021, soit 350 milliards DA d’augmentation. Les dépenses d’équipement sont portées à 2978,2 milliards DA, contre 2798,5 milliards DA prévues dans la LFI 2021, soit une évolution de 179,7 milliards de dinars. La rallonge budgétaire concernant le budget de fonctionnement prend en charge notamment, les indemnités exceptionnelles au profit des personnels de la santé (03 derniers mois) et de l’intérieur (06 mois), à hauteur de 35 milliards de dinars, La couverture des opérations d’acquisition des vaccins anti-COVID-19, pour 8,25 milliards de dinars (Mrds DA), la dernière tranche des rappels des années antérieures au profit des personnels de l’Education nationale (50 Mrds DA) et l’appui financier accordé aux opérateurs publics de l’eau (ADE, ONID, ONA et ANBT) avec une enveloppe financière de 21 Mrds DA. Le texte évoque, également, l’apurement partiel (1ère tranche) des créances justifiées de l’OAIC au titre du dispositif de soutien des prix des céréales pour 60 Mrds DA, La contribution supplémentaire au profit de l’ONIL pour la couverture de l’incidence financière induite par les effets conjugués de l’augmentation des cours mondiaux de la poudre de lait et de l’évolution du taux de change (8,0 Mrds DA), Le complément éventuel pour la couverture des élections législatives et les frais d’organisation des élections locales (30 Mrds DA) et le remboursement aux caisses de sécurité sociale des aides financières octroyées aux assurés sociaux pour la réalisation des tests de diagnostic de la COVID-19 (18 Mrds DA). Par ailleurs, le gouvernement envisage de lancer programme de compensation monétaire au profit des ménages dans le cadre de la réforme des subventions qui pourrait intervenir au 2ème semestre de 2021. Une enveloppe financière de 50 Mrds DA a été prévue dans ce cadre. Pour le budget d’équipement (crédits de paiement), la rallonge budgétaire de 179,7 Mrds DA prend en charge, essentiellement, la réalisation d’écoles primaires dans les zones d’ombre (15 Mrds DA), la couverture du programme en cours au titre des PCD (20 Mrds DA), les crédits supplémentaires au profit du secteur des ressources en eau (13,65 Mrds DA), les crédits supplémentaires au profit des infrastructures de base (routes, aérodrome, rail) pour 12 Mrds DA et la couverture du programme complémentaire de rattrapage dédié à dix (10) wilaya (100 Mrds DA). Compte tenu de ce profil budgétaire, l’avant-projet de la loi de Finances complémentaire pour 2021 prévoit Un déficit budgétaire de -3310,8 Mrds DA, contre -2784,8 Mrds DA prévu dans la Loi de Finances Initiale 2021, représentant, respectivement, -16,0% et -13,6% du PIB, soit une aggravation du déficit budgétaire de 526,0 Mrds DA par rapport à la LFI 2021. Le déficit du Trésor devrait atteindre -4140,4 Mrds DA, contre -3614,4 Mrds DA prévu dans la LFI 2021, représentant, respectivement, -20,0% et -17,6% du PIB, soit une aggravation du déficit du Trésor de 526,0 Mrds DA par rapport à la LFI 2021. En matière de besoin de financement, il est prévu au titre du cadrage de l’APLFC 2021 un montant qui se situerait à hauteur de -3954,2 Mrds DA, contre un besoin prévu dans la LFI 2021 de -3410,6 Mrds DA.

Vers une croissance de 4,21%

Le cadrage macroéconomique et financier de l’avant-projet de la loi de finances complémentaire 2021 est révisé pour tenir compte de la modification intervenue dans son volet budgétaire. Les principales hypothèses retenues pour 2021 ont été maintenues, il s’agit de : 40 dollars US le baril de pétrole pour le prix fiscal, 45 dollars US le baril de pétrole pour le prix du marché et 142,20 DA pour un dollar US pour le taux de change moyen. Les recettes budgétaires devraient augmenter de 3,6 Mrds DA, sous l’effet combiné d’une prévision à la hausse de la fiscalité pétrolière (+ 7,8 Mrds DA) et de la baisse prévisionnelle des ressources ordinaires (- 4,2 Mrds DA). La croissance économique prévue dans l’Aplfc 2021 s’établirait à 4,21% contre 3,98% prévue dans la loi de finances initiale, en liaison avec la hausse de l’investissement public. La croissance du PIB Hors hydrocarbures, se situerait à +3,18% dans l’Aplfc 2021, contre +2,42% prévue dans la LFI 2021. Les exportations d’hydrocarbures devraient atteindre 23,63 milliards de dollars US à la fin de l’année 2021, contre 23,21 milliards de dollars US prévues dans la LFI 2021. Les importations de biens devraient se situer à 30,42 milliards de dollars US, contre 30,05 milliards de dollars US (CAF) prévues dans la LF 2021. Le solde de la balance des paiements prévu pour l’année 2021 (APLFC 2021) s’établirait à -3,68 milliards de dollars US contre -3,60 milliards de dollars US prévu dans la LF initiale pour 2021.

A. S.