Santé : La situation sanitaire en Algérie est stable

S'exprimant lors de sa visite au service des maladies infectieuses de l'Etablissement hospitalier de Boufarik, le ministre a qualifié la situation sanitaire de "stable", faisant état de mesures "plus rigoureuses en matière de contrôle de l'entrée des ressortissants algériens et des étrangers au pays". Il a affirmé que l'Algérie était prête à acquérir "tout vaccin permettant d'aider à la fabrication d'anticorps et à la réduction de la gravité de la maladie, y compris AstraZeneca utilisé dans 135 pays dont l'Allemagne, la Grande Bretagne et le Canada". Soutenant que le vaccin à lui seul demeure insuffisant, le ministre a mis l'accent sur l'impératif de respecter les mesures sanitaires préconisées par son département notamment le port du masque et la distanciation sociale. A ce propos, il a salué le grand nombre de citoyens qui se sont conformés aux gestes barrières. M. Benbouzid a souligné que sa visite à l'hôpital de Boufarik "se veut un geste de solidarité avec les établissements ayant contribué à la lutte contre le Coronavirus", louant le sens de sacrifice et de responsabilité du corps médical. Le ministre de la santé s'est engagé à traiter les dossiers soulevés par le partenaire social, notamment la promotion dans les grades, les statuts et le régime indemnitaire, mettant en avant l'importance de promouvoir et renforcer le dialogue. Evoquant les projets arrêtés, il a précisé que l'hôpital de Boufarik n'arrive plus à couvrir les wilayas du centre ouest, faisant état d'un projet d'hôpital de 80 lits gelé actuellement en raison des conditions économiques que travers le pays. De son côté, le directeur de l'hôpital de Boufarik, Deghouche Rida a expliqué que cet établissement disposait de 200 lits dont 95 lits réservés aux patients de Covid-19.

Autorisation d'entrer au pays pour les Algériens et les étrangers

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a indiqué à Boufarik (Blida) que le Comité scientifique a donné des instructions pour permettre aux ressortissants algériens et aux étrangers d'entrer au pays dans le cadre de mesures très strictes pour protéger les citoyens contre la Covid19 notamment les nouveaux variants. "Nous avons mené une étude et donné des instructions, selon les orientations du Comité scientifique, en vue d'autoriser prochainement l'entrée des Algériens et des étrangers sur le territoire national, mais dans le cadre de mesures très strictes", a précisé le ministre en marge de sa visite au service des maladies infectieuses à l'établissement hospitalier de Boufarik. "Les personnes entrant en Algérie, ressortissants ou étrangers, devront présenter, à leur arrivée, un test PCR de moins de 36 heures, et se soumettre à des tests que nous estimons fiables", a-t-il souligné. Et de poursuivre que "les sujets négatifs seront autorisés à entrer et seront informés des recommandations et consignes à suivre. Les sujets positifs seront, quant à eux, soumis à un confinement de 10 jours", précisant que les frais du confinement et des examens subis à l'arrivée seront à la charge du concerné. Les voyageurs en provenance de pays où les variants sont très répandus, "seront soumis à d'autres examens", sachant que les symptômes n'apparaissent pas systématiquement dès le début de la contamination. Tout en admettant que la réouverture des frontières ne relève pas des prérogatives de son département, le premier responsable du secteur de la Santé a rappelé que l'Algérie a des relations économiques et commerciales avec certains pays et qu'il y a des étrangers qui viennent dans ce cadre, et par conséquent, a-t-il ajouté, les mesures prises s'inscrivent dans le cadre de la protection de nos concitoyens contre les nouveaux variants".

T.A.