Paiement électronique : Le nombre des TPE a évolué de 30% au 1er trimestre 2021

Le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) a évolué de près de 30% sur un an à la fin du 1er trimestre, mais demeure faible par rapport à la densité du tissu économique national. Selon un bilan du Groupe d'intérêt économique (GIE) Monétique, obtenu par l'APS, le nombre des TPE a atteint à fin mars dernier 38.144 terminaux, contre 29.469 une année auparavant, soit une hausse de 29,44%.

Ce chiffre reste loin des objectifs tracés par le gouvernement ayant inclus dans la loi de finances 2018, plus précisément dans son article 111, l'obligation faite aux commerçants de proposer à leurs clients un TPE pour régler le montant de leurs achats. Cette disposition a été modifiée par la suite, en élargissant cette obligation à tout instrument de paiement électronique, y compris le m-paiement. Même si le parc des TPE a été renforcé par 8.675 nouveaux équipements mis en exploitation, entre mars 2020 et mars 2021, ce chiffre reste insuffisant, au vu du nombre global des commerçants, enregistré au niveau du Centre national du registre de commerce (CNRC) qui a atteint fin février dernier 2.145.067 commerçants. Parmi les raisons qui pourraient expliquer ce taux de pénétration timide, une offre locale limitée en matière d'équipements vu que la capacité de production de l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), principal fabricant de TPE en Algérie, ne dépasse pas les 600 unités/jour (300 TPE classiques et 300 smart), selon sa direction. Cette entreprise publique a produit 6.000 TPE depuis le début de l'année en cours, destinés exclusivement pour satisfaire les commandes passées par le ministère des Postes et des Télécommunications, a ajouté la même source. Et au vu de la politique de rationalisation de l'utilisation des devises prônée par le gouvernement, l'option d'importation de TPE reste une solution de dernier recours. Autre cause de la couverture insuffisante de l'Algérie en terme de TPE serait la réticence des commerçants de s'équiper de ce moyen de paiement électronique faute de sensibilisation dans ce sens. Par ailleurs, le bilan du GIE Monétique fait état d'un nombre de 483.801 transactions réalisées par TPE, durant les trois premiers mois de 2021, pour un montant global de 3,165 milliards de dinars. Les transactions électroniques en Algérie ont continué leur progression au premier trimestre 2021, portées notamment par le boom des paiements en ligne (+247,80% sur un an) et des paiements de proximité par TPE (+384,34%), avec une hausse appréciable des cartes interbancaires à plus de 10,7 millions de cartes. Voici les chiffres clés du secteur du paiement électronique en Algérie au 31 mars 2021 (source: GIE-Monétique)

Cartes interbancaires

- Le nombre total de cartes interbancaires en circulation est de 10.712.133, (+7,49% par rapport au 1er trimestre 2021).

Ce chiffre est réparti comme suit:

- Le nombre de cartes CIB est de 1.681.995 cartes.

- Le nombre de cartes d'affaires est de 25.990 cartes.

- Le nombre de cartes entre Epargne, Visa et MasterCard est de 1.640.929 cartes.

- Le nombre de cartes EDAHABIA est de 7.363.219 Cartes.

- 70% des cartes en circulation sont actives.

Paiement sur Internet

- Le nombre des web-marchands qui ont intégré la plateforme de paiement sur internet est de 83, (+84,44% par rapport au 1er trimestre 2021).

- Le nombre de transactions valides par cartes interbancaires via Internet est de 1.782.213, (+340,65%).

- Le montant de transactions effectuées par Internet est de 2.204.836.081,42 dinars, (+247,80%).

- Le nombre moyen de transactions par web-marchands par jour est de 239 transactions.

- Le montant moyen de transactions par web-Marchands par jour est de 295.158,78 dinars.

Retrait sur ATM (Distributeur automatique de billets)

- Le parc national des guichets/distributeurs automatiques de billets GAB/DAB est composé de 3.030 automates (+0,17% par rapport au 1er trimestre 2021).

- L'activité "Retrait" au moyen des cartes interbancaires, sur ATM, a totalisé 17.225.208 transactions valides (+4,01%).

- Le montant des retraits au moyen des cartes interbancaires, sur ATM, s'élève à 349.692.202.000 dinars (+21,01%).

Paiement sur TPE (Terminal de paiement électronique)

- Le nombre des TPE placés auprès des commerçants à travers le réseau des accepteurs est de 38.144 terminaux, (+29,44% par rapport au 1er trimestre 2021).

-Le nombre de transactions valides par TPE est de 483.801, (+384,34%).

-Le montant des paiements effectués par TPE s'élève à 3.165.851.571,04 dinars (+367,84%)

Paiement VS retraits

- Le montant des paiements par cartes interbancaires (paiement de proximité et paiement sur internet) est de 5.370.687.652,46 DA.

- Le ratio de montant total des paiements électroniques par rapport au montant des retraits sur ATM est de 1,54%.

A.S.